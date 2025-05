Indul a regisztráció a bajai halászléfőzésre

A napokban megkezdődik a regisztráció a bajai Halászléfőző Népünnepélyre, amelyet idén július 10. és 12. között rendeznek meg - közölte a polgármester az MTI-vel.

Bari Bernadett (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, az idei Bajai Halfőző Fesztivál két különálló programrésszel valósul meg, hiszen a hagyományos halfőző népünnepély, amelynek középpontjában a halászlé áll, az önkormányzat szervezésében a belvárosban zajlik majd, míg a Petőfi-szigeti zenei fesztivált - egy korábban megkötött szerződés szerint - továbbra is egy vállalkozó szervezi. Ez elsősorban popzenét kínál és belépődíj ellenében látogatható.

Kiemelte, a Szentháromság téren felállított nagyszínpadon változatos, ugyanakkor ingyenes programok várják az érdeklődőket.

A fesztivál első napján, csütörtökön a hagyományoké lesz a főszerep, így napközben rendezik meg a Felső-Bácskai Néptáncgálát, a napot pedig a Csík Zenekar koncertje zárja. Másnap a Lóci játszik és a Bad Times mellett rocklegendák lépnek színpadra: Vikidál Gyula, Rudán Joe, Kalapács József és Varga Miklós. A zárónapon, szombaton pedig a Blahalouisiana, a Budapest Bár, Boban Markovic és a Veracruz is zenél.

A kisszínpadon a gyermekprogramok mellett bajai előadókat, zenészeket is hallhat a közönség, hiszen fellép majd a Sunday Seven Blues, a Smoking Smoking, a Calling Elvis és a HeavenHike, de egy nagyszabású, közös bajai örömzenéléssel is készülnek, az estét pedig DJ-programok zárják.

Mint mondta, a fesztiválon kiemelt figyelmet kapnak a minőségi bajai kiállítók, és az eredeti Bajai Borudvar is visszatér, ahol a helyi borászok mutathatják be termékeiket.

Bari Bernadett kifejtette, aki főzni akar a téren, nemcsak helyet és jó társaságot kap, hanem élő halat is igényelhet, ráadásul a regisztrációs költségek egy részét visszatérítik. "Ennél jobb alkalom aligha kínálkozik arra, hogy valaki részesévé váljon Baja egyik legkedvesebb hagyományának" - tette hozzá.

A jelentkezés már megkezdődött az asztalfoglalásra, a főzni szándékozók kétféle csomag közül választhatnak.



A városvezetés és a szervezők egyaránt szeretnék ösztönözni a főzést, ezért a visszatérítés csak azokra érvényes, akik a helyszínen valóban el is készítik a bajai halászlét. A regisztrációs díj mértéke a korábbi évekhez hasonló, viszont a pénzbeli visszatérítés jelentős könnyebbséget jelenthet a résztvevők számára.

A tavalyi asztaltulajdonosokat hamarosan közvetlenül keresik meg a szervezők, ők elsőbbséget élveznek a jelentkezésnél. Május elejétől pedig mindenki előtt megnyílik a lehetőség, hogy regisztráljon az idei ünnepre.

A polgármester elmondta, a fő cél a Bajai Halfőző Fesztivál közösségi jellegének megerősítése.



"Szeretnénk, ha ismét a bajai halászlé illata, a bajai családok és a baráti körök töltenék meg a főteret, és közösségi ünnepként tekinthetnénk az egykori népünnepélyre" - fogalmazott.