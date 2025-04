Gulyás Gergely: nem zárható ki, hogy egy mesterségesen előállított vírussal van dolgunk

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőtt ismét Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, akik beszámoltak a kormány legújabb döntéseiről.

A kormányülésen külpolitikai kitekintésre is sor került, így a háborús helyzetre és a vámháborúra is. A magyar kormány továbbra is elkötelezett a béke mellett, az amerikai törekvések továbbra is támogatandó célkitűzések. Az Európai Uniónak a legminálisabb érdeke, hogy a háború véget érjen, azonban Ukrajna EU-hoz való csatlakozására kitérve elmondta, hogy azt Magyarország továbbra sem tudja támogatni.

„Jövő héten kezdjük postázni az ukrán EU-tagságról szóló szavazólapokat" - jelentette ki Gulyás Gergely, majd bemutatta, hogyan is néz ki a szavazólap, amelyhez egy miniszterelnöki levelet is csatolnak a borítékba.

Az Európai Bizottság elnökének nyilatkozata szerint egy néhány év alatt lezajló, rendkívüli folyamatban gondolkodik, ami Magyarország számára rendkívüli veszélyt jelentenek. A kohéziós pénzek Ukrajnának menne, míg a mezőgazdaság is óriási veszélybe kerülnének. Felidézte, hogy Ukrajna termőföldjei az EU jelenlegi tagállamainak 40 százalékát teszi ki, így a támogatások többsége Ukrajnához kerülne. A kormánynak az a meggyőződése, hogy Ukrajnának is csak érdem alapján lehet csatlakozni, ezért a jelenlegi helyzet szerint nemet mondanak a csatlakozásra.

A kormány első olvasatban megtárgyalta a jövő évi költségvetést, de egy-két kormányülésen még tárgyalnak róla. Az biztos, hogy már az idei évben az infláció letörése és az indokolatlan áremelések letörése volt a fő cél. Az árrés bevezetésének tapasztalatai azt mutatják, hogy az infláció az élelmiszeriparban megállt, sőt, abban bíznak, hogy április egészére még csökkenhetnek is az árak. A március 13-ai állapotokhoz képest 894 termék ára lett olcsóbb. Joggal mondhatjuk, hogy ez egy működő modell, ezért folytatni kell és kiterjeszteni.

Az, hogy az eddigi eredményekkel nincsenek megelégedve, jól mutatják a telekommunikációs cégekkel és bankokkal folytatott tárgyalások. Jövő év közepéig megmaradnak a tavaly december 31-ei árak. A bankszövetség is elfogadta a kormánynak azt a szándékát, hogy csökkentsék a lakosság banki költségeit. Ez egy komoly segítség mindenkihez, de hogy valóban komoly segítség legyen, be is kell tartani. A kormány ezt folyamatosan ellenőrizni fogja.

Számtalan településen van olyan ingatlan, ami állami tulajdonban van, de senki sem használja. A nemzetgazdasági miniszter ezért arra kapott utasítást, hogy a korábbi takarékszövetkezeti épületeket az önkormányzatok tulajdonába adja át, illetve az állami tulajdonú ingatlanokat átadják az önkormányzatoknak, ami lehetővé teszi új közösségi házak létrehozását. Kiterjesztik a falugondnoki programot, továbbá emelik a falusi önkormányzati dolgozók bérét. Ez két ütemben emelik, kétszer 15 százalékkal. A palackvisszaváltásra kitérve elmondta, hogy sok panasz érkezett az automaták hiányával kapcsolatban, ezért a kormány mindenhova telepít ilyen eszközöket. A Nemzetgazdasági Minisztérium hozza meg az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.

Meghallgatta a kormány az operatív törzs beszámolóját a járványhelyzetről.

- Az egyetlen jó hír pillanatnyilag, hogy egyelőre nincs új fertőzés. A négy telepen túl új fertőzés nincs. Az országnak az az érdeke, hogy ne is legyen, ezért mindenkit kérnek, hogy azokat az intézkedéseket, amiket az operatív törzs bevezet, azokat mindenki tartsa be. Nem zárható ki, hogy egy mesterségesen előállított vírussal van dolgunk, ezért szakembereket bíztak meg, hogy kiderítsék, mi történt.