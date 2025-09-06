Gomolyfelhők zavarhatják vasárnap a napsütést

Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, de kisebb körzetekben erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés.

Záporok, zivatarok főként az ország északkeleti, keleti harmadán fordulhatnak elő - nagyobb számban a délutáni, kora esti órákban. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti.

A nagy területen élénk, helyenként erős északnyugati szél estére fokozatosan veszít erejéből, és éjszaka, illetve holnap napközben inkább csak a Zemplén térségében valószínű szélélénkülés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 18 fok között változik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.