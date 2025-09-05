Áthajtott egy rolleres lábán egy idős nő az autójával Pécsett
2025. szeptember 05. péntek 12:43
A rendőrség egy pécsi baleset szemtanúit keresi.
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt.
Augusztus 13-án 9 óra 30 perckor egy idős hölgy közlekedett fehér, Toyota típusú autójával Pécsett, a Gyulai Pál utcában. A Nyárfa utca kereszteződésében balra kanyarodott, amely során a személygépkocsijának első kerekével áthajtott egy férfi lábán, aki a kereszteződés jobb oldalán, az úttesten, a rollerje mellett várakozott.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
