Fordulatot hozhat a budapesti versenyképességi nyilatkozat

Múlt héten Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai csúcstalálkozója volt Budapesten - kezdte a Kormányinfót Gulyás Gergely, aki szerint eredményes és sikeres volt a találkozó, ennek a legfontosabb bizonyítéka a versenyképességi nyilatkozat, amit az informális találkozón fogadtak el.

Hiszen Európa lemaradt a világgazdasági versenyben az USA-tól, a brüsszeli szabályok ártottak a versenyképességnek, és ezen változtatnának az új nyilatkozattal. Vagyis az Európai Unió gondoktól szenved, Brüsszel legtöbb esetben maga a probléma és nem a megoldás. Viszont az a versenyképességi nyilatkozat, amit Budapesten a múlt héten elfogadtak, ebben fordulatot jelenthet.

A magyar uniós elnökség egyik fontos célkitűzése, hogy mihamarabb béke legyen. Donald Trump győzelme után óhatatlanul beszélni kell a békéről a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint.

„A világ legerősebb országa és legnagyobb katonai hatalma mostantól a háború pártjáról a béke pártjára áll át" - jelentette ki, és emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktorral beszélt első között az új elnök, valamint jövőbeli tervekről is egyeztettek, ez azt jelzi, Magyarország egy olyan erős szövetségre tett szert. Hangsúlyozta, hogy soha nem volt olyan erős szövetség az USA és Magyarország között, mint Donald Trump elnökségével lesz.

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy a kormány beterjesztette a 2025-ös költségvetést az országgyűlés elé. Úgy fogalmazott: az 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése.

Megismételte: Donald Trump győzelmével reálisan számolhatunk azzal is, hogy jövőre elérhetővé válik a béke Európában, amely kedvez az Európai Uniónak is hazánknak is, mert több pénzzel gazdálkodhatunk. Így lehetőség nyílik arra, hogy a kormány megduplázza az otthonteremtésre és családtámogatásra jár adókedvezményeket.

Minderre a már ismertetett 21 pontos gazdasági akcióterv a szükséges garanciákat tartalmazza, mondta a miniszter, aki megerősítette, hogy a diákhitel fenntartása mellett munkáshitelt tud biztosítani Magyarország a fiataloknak, és új lakhatási támogatásokat fognak bevezetni. Megerősítette azt is, hogy a cél továbbra is pár éven belül az egymillió forintos átlagfizetés.

Gulyás Gergely szerint a jövő évi gazdaságpolitikai optimizmust az eddigi fejlesztések is alátámasztják: jövőre a BMW és a BYD új gyára is megkezdi Magyarországon a termelést. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, kis- és a középvállalkozásokról sem feledkezett el a kormány, számukra elérhetőek a Demján Sándor-tervben rögzített 3,5 százalékos kamatozású hitelek. Hozzátette, hogy mindez az építőipar fellendülésével együtt hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte, hogy a kormány folytatja a pedagógusok béremelését, és az árvízi időszakban bizonyított vízügyi ágazatban is 30 százalékos béremelés lesz.

Gulyás Gergely fontosnak tartotta kiemelni, hogy a családtámogatásokra fordítható összeget is biztosítja a jövő évi költségvetés, vagyis mindazok a célkitűzések, amelyeket az elmúlt bő évtized polgári kormányzásnak időszakából mindenki megismerhetett, azoknak a anyagi fedezete is biztosított a jövő évi költségvetésben.

A miniszter tájékoztatója végén mindenkit arra biztatott, hogy éljen a lehetőséggel és töltse ki a nemzeti konzultáció kérdőíveit.