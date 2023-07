Fejlődhet a vidék, folytatódik a Magyar falu program

Eredményes és folytatásra érdemes a Magyar falu program - mondta a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa szombaton a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rábaszentmiklóson, a program részeként megújult utcák átadóján.



A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a program legfontosabb célja a kezdetek óta a falvak drasztikus népességszám-csökkenésének megállítása.



Elmondta: a Rába és a Marcal-folyók mentén fekvő Rábaszentmiklósra is jellemző volt a népességfogyás, ami nemcsak a halálozások arányából fakadt, de abból is, hogy a fiatalok nem maradtak helyben.



Míg húsz éve a faluban 145-en laktak, addig 2010-ben már csak 120-an. A csökkenés mértékét "elég komoly mértékben befolyásolta a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok faluromboló tevékenysége" - mondta.



A Magyar falu program részeként a településen az elmúlt négy évben 122 millió forint fejlesztés valósult meg, amelyeknek köszönhetően a népességszám mostanra ismét elérte 145-öt, ami biztosítja a falu túlélését - mondta.



Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program részeként az idei pályázati kiírással együtt mintegy 80 milliárd forintot fordítottak a kistelepüléseken kifejezetten önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő útfejlesztésekre, illetve járdák, vizesárkok és kerékpárutak felújítására.



A Magyar falu program indulása óta mintegy kétezer településen újultak meg utak ebből a pályázati forrásból - mondta.



Hozzátette, hogy idén is kiírtak ilyen pályázatot, a beadási határidő július 14-e volt, eredményt pedig a nyár égén, ősz elején fognak hirdetni.



A kormánybiztos elmondta, hogy reményeik szerint hasonló intenzitással tudják támogatni az útfejlesztéseket, mint az elmúlt években.



Megjegyezte, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, jellemzően belterületi utak megújítása mellett zajlik egy állami mellékút felújítási program is, amelynek részeként külterületen fekvő, településeket összekötő utakat fejlesztenek.



Ebben a programelemben idén meghaladja a négyezer kilométert az elmúlt négy évben felújított utak hossza.



Németh Szabolcs, Rábaszentmiklós polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu program részeként közel negyvenmillió forintból újult meg a Fő utca és a Béke utca, míg a Petőfi utca kétszáz méteres járdaszakasza tízmillió forintból.



Képünk illusztráció.