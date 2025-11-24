Esővel és enyhüléssel kezdődik a hét, aztán visszatérnek a kemény mínuszok

Felhős, csapadékos idővel indul a hét, majd átmenetileg szárazabb és naposabb idő várható, de a hétvégére újra beborul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn egyre több felhő képződik az ország felett, és estére mindenhol záródik a felhőtakaró. Az északkeleti tájakon, leginkább a határmentén délután előfordulhat havazás, majd a középső országrészben elered az eső.

Északkeleten is halmazállapotot vált a csapadék, átmeneti ónos eső a határ közelében előfordulhat. A déli szél többfelé élénk, helyenként erős lesz.

A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn általában 2 és 8 Celsius-fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé is emelkedik a hőmérséklet.

Kedden általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de délkeleten átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Sokfelé várható kiadós eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet.

Este a Dunántúl északi részein helyenként havas esőre, a Bakonyban hóra is átválthat a halmazállapot. A délies szelet az Alföldön erős lökések kísérhetik, majd a Dunántúlon elkezdhet északias irányba fordulni a szél.

A hőmérsékleti minimum kedden mínusz 1 és plusz 7, a csúcsérték 3 és 15 Celsius-fok között alakulhat, északon, északnyugaton lesz a hidegebb, míg délkeleten a legenyhébb az idő.

Szerdán nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, és süt ki a nap, de napközben a Dunántúlon ismét képződhet felhőzet.

Reggelig még több helyen van kilátás csapadékra: zömmel esőre, de a hegyekben, kisebb eséllyel az északnyugati alacsonyabban fekvő helyeken, havas eső, havazás is előfordulhat. Délutánra északkeleten is megszűnik az eső. Az északnyugati, nyugati szél élénk, erős lesz.

A hőmérséklet szerda hajnalban általában 0 és 8, kora délután 3 és 11 Celsius-fok között alakulhat.

Csütörtökön a Tiszántúlon felhős, borongós idő valószínű, másutt a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék általában nem várható, de délkeleten kisebb eső sem teljesen kizárt.

Az északias irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A minimumhőmérséklet csütörtökön általában mínusz 3, plusz 2 Celsius-fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet, a csúcshőmérséklet 3 és 8 Celsius-fok között alakul.

Pénteken északon kevesebb felhő, több napsütés, míg dél, délkelet felé haladva felhős, borult idő valószínű. Csapadékra nem kell számítani. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Péntek hajnalban többnyire mínusz 8, 0, délután 3, 8 Celsius-fok valószínű.

Szombaton erősen felhős idő valószínű, a nap második felében kisebb eső már előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Szombat hajnalban mínusz 7, plusz 2, délután 3, 8 Celsius-fok valószínű.

Vasárnap erősen felhős vagy borult idő valószínű, kisebb eső több helyen is lehet, helyenként havas eső is kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Vasárnap hajnalban mínusz 1, plusz 4, délután 2, 8 Celsius-fok valószínű.