Ellenzéki kezdeményezésre tart politikai vitát a parlament
2025. november 24. hétfő 09:23
A devizahitel-károsultak megsegítéséről tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát az Országgyűlés hétfőn.
A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját.
A Jobbik - más ellenzéki képviselők által is támogatott - kezdeményezésére politika vita lesz a devizahitel-károsultak megsegítéséről.
MTI
