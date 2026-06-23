Éjjel sem frissül fel igazán a levegő, szerdán is marad a hőség

A némi fátyolfelhő és nappali gomolyfelhő-képződés mellett alapvetően sok napsütés várható, de a középső tájakon még éjszaka is több lehet a felhő, másutt azonban kiderül az ég. Hajnalra foltokban pára, köd képződhet.

Holnap általában nem lesz csapadék, ugyanakkor a déli és keleti határvidéken nem kizárt néhány zápor, esetleg zivatar.

Az északias szél zivataroktól függetlenül időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél néhány fokkal hűvösebb, a vízpartokon, nagyobb városok belsejében melegebb is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.

