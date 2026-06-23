Idén is elindítják Baranyában a Nyári diákmunka programot, várják a jelentkezőket

Június közepétől ismét jelentkezhetnek a fiatalok a "Nyári diákmunka" munkaerőpiaci programba, amelynek keretében a munkáltatók bértámogatást vehetnek igénybe a 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók vakációs foglalkoztatásához. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakembereinek várakozásai szerint az idei évben Baranyában akár több mint 1500 diák is munkába állhat július 1-jétől a program keretében, amelyre ezúttal közel 250 millió forintos forrás áll rendelkezésre.

A Baranyában is nagy népszerűségnek örvendő, a fiatalkori inaktivitás csökkentését, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzést elősegítő országos program bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását.

- A programba 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek, akik jelenleg nem állnak munkaviszonyban és nincs vállalkozási jogviszonyuk sem - emelte ki dr. Tigelmann Éva. A Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály vezetője hozzátette: a programra regisztrált fiatalokat ezúttal is a turizmusban, a vendéglátásban, a mezőgazdaságban, illetve az erdőgazdálkodásban működő vállalkozások, valamint a települési, területi önkormányzatok, egyházi jogi személyek foglalkoztathatják.

- Baranyában jelenleg összesen közel 250 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre a 2026. évi program megvalósítására. Ez nagyjából megegyezik az előző évben kifizetett támogatási forrással, amelyből akkor 1676 fő foglalkoztatása valósult meg - emelte ki a kormányhivatal főosztályvezetője. A tavalyi adatok alapján elmondta, a fiatalok jelentős része az önkormányzatoknál talált munkát, de közel 150 fő a vendéglátással, turizmussal kapcsolatos vállalkozásoknál helyezkedett el. Hozzáfűzte, idén is bíznak abban, hogy jelentős lesz az érdeklődés a program iránt mind a fiatalok, mind a munkáltatók részéről.

A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242100 forint lehet. A program iránt érdeklő diákok a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain regisztrálhatnak, a munkáltatók pedig ott nyújthatják be támogatási kérelmeiket a 2026. július 1. és 2026. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatás vonatkozásában.

A programról és a támogatási feltételekről részletesen a www.munka.hu oldalon olvashatnak, ahonnan a hirdetmény és a szükséges formanyomtatványok is letölthetők.

