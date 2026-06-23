Bezárással tiltakoznak a kisbenzinkutak az elmaradt támogatások miatt

A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot.

Rámutattak, hogy a Fidesz-kormány által bevezetett és a Tisza-kormány által meghosszabbított védett ár/hatósági ár rendszer a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza-kormány most nem akar végrehajtani.

Az FBSZ tiltakozásul június 26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat. "Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz" - fogalmazott közleményében az egyesület.

Hozzátették, hogy a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt "a mérhetetlenül káros" rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését.

"Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!" - olvasható az FBSZ közleményében.