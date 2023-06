Egyre több kertben vágják majd a füvet robotok

Bár Magyarországon még nagyon új a robotika kerti alkalmazása, a robotfűnyírók száma a következő években jelentősen bővülhet - közölte az elektromos kerti készülékeket gyártó svéd cégcsoport, a Husqvarna az MTI-vel.



A cég felmérése szerint a kertes házban lakó magyarok többsége maga végzi a kertimunkát - mindössze 7 százalékuk veszi igénybe bizonyos esetekben szakember segítségét -, és bár 63 százalékuk szívesen kipróbálna egy robotfűnyírót, az eszköz elterjedtsége ma még elmarad a nyugat-európai országokétól.



A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek a kerti munkák közül a gyomlálást, a fűnyírást és a metszést szeretik a legkevésbé.



A közleményben Volonics Zoltánt, a Husqvarna értékesítési vezetője elmondta, hogy Magyarországon még nagyon új a robotika kerti alkalmazása; van egyfajta bizalmatlanság is a robotok iránt. Ezt nagyrészt az okozza, hogy sokan az olcsóbb megoldásokat választják, amelyeket nehéz beprogramozni, mert nem jár hozzájuk szakértői támogatás. A Husqvarna tavaly az országban több mint kétezer robotfűnyírót adott el, amelyekhez garantálta a szakértők segítségét. Példaként említették, hogy csak a terep felmérését követően ajánlanak modellt a felhasználóknak és segítenek a készülék pontos beprogramozásában.



Volonics Zoltán arra is kitért, hogy nagyon eltérő a robotfűnyírók iránti igény az egyes országokban. Ugyan világszerte mintegy kétmillió kertben használják a modelleket, a robotfűnyírók piaca ma nagyrészt a nyugat-európai és észak-európai fogyasztói szegmensre koncentrálódik, Svédország és Németország például abszolút vezető ebben.



A szakember szerint a robotfűnyírók egyre elérhetőbbek és elterjedtebbek lesznek, ezért sok fejlesztés és innováció születik majd a kerti robotikában.



A Husqvarna 1689-ben alapított professzionális erdészeti, park- és kertgondozási termékeket kínáló svéd vállalat, amely világszerte 40 országban jelen van. Magyarországon csaknem 100 szakkereskedésben lehet megvásárolni a Husqvarna készülékeit, amelyek között robotfűnyírók, láncfűrészek, bozótvágók, kerti traktorok, fűkaszák és lomfúvók is találhatóak.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Husqvarna Magyarország Kft. árbevétele tavaly meghaladta a 14 milliárd forintot, a 2021-ben elért 11,01 milliárd forint után. A cég 2022-ben 671,34 millió forint nyereséggel zárt, egy évvel korábban 441,94 millió forint volt az adózott eredménye.



A cég felkérésére május végén június elején a Pulzus készített a kertápolásról online kutatást, amelybe a 18 év feletti magyar lakosság köréből 1061 embert vontak be.



Képünk illusztráció.