Egyre melegebbre fordul, napsütéses napunk lesz pénteken

Felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő várható pénteken.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő holnap napközben élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok közelében némileg magasabb értékek is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között valószínű.