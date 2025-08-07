Egyre melegebbre fordul, napsütéses napunk lesz pénteken
2025. augusztus 07. csütörtök 19:30
Felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő várható pénteken.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő holnap napközben élénk lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok közelében némileg magasabb értékek is lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között valószínű.
MTI
