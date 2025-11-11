Egyre hidegebbre fordul, ködös napunk lesz szerdán

Este a köd, rétegfelhőzet ismét terjeszkedik, reggelre az ország túlnyomó részét beborítja, emellett északkeleten meg is vastagszik a felhőtakaró.

Szerdán napközben már az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös időre lehet számítani, legfeljebb csak kisebb körzetekben lehet kevesebb a felhő, illetve napos az idő.

Erre legjobb esély az Alföldön és a hegyvidékeken van.

A ködös, rétegfelhős tájakon néhol szitálás kialakulhat, emellett éjszaka az északkeleti határvidéken fordulhat elő kisebb eső.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 5 és 10 fok között alakul, a napos tájakon azonban 10 fok fölötti maximumok is lehetnek.