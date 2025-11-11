Egyre hidegebbre fordul, ködös napunk lesz szerdán
2025. november 11. kedd 19:30
Este a köd, rétegfelhőzet ismét terjeszkedik, reggelre az ország túlnyomó részét beborítja, emellett északkeleten meg is vastagszik a felhőtakaró.
Szerdán napközben már az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös időre lehet számítani, legfeljebb csak kisebb körzetekben lehet kevesebb a felhő, illetve napos az idő.
Erre legjobb esély az Alföldön és a hegyvidékeken van.
A ködös, rétegfelhős tájakon néhol szitálás kialakulhat, emellett éjszaka az északkeleti határvidéken fordulhat elő kisebb eső.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 5 és 10 fok között alakul, a napos tájakon azonban 10 fok fölötti maximumok is lehetnek.
MTI
