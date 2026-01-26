Egy kis napsütésre és tíz fokra is számíthatunk kedden

Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.

A keleti harmadot érintő csapadékzóna csak lassan halad kelet felé, a keleti határszélen még a reggeli órákban is eshet az eső. A ködös részeken szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. A

légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, elsősorban a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szélélénkülés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 5 és 10 fok között várható, de a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.