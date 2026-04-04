Csodás, napsütéses, kellemesen meleg napunk lesz húsvétvasárnap

Vasárnap napos időre számíthatunk keleten napközben képződő gomolyfelhőkkel.

Csapadék nem várható.

Ma az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, főként északnyugaton és a középső országrészben olykor megerősödik.

Vasárnap csak hazánk északnyugati felén kísérhetik élénk lökések a délire, délnyugatira forduló szelet.

A hőmérséklet hajnalban többnyire 1 és 7 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 18 és 23 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati határvidéken ennél kissé melegebb is lehet.