Csodás, napsütéses, kellemesen meleg napunk lesz húsvétvasárnap
2026. április 04. szombat 12:23
Vasárnap napos időre számíthatunk keleten napközben képződő gomolyfelhőkkel.
Csapadék nem várható.
Ma az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, főként északnyugaton és a középső országrészben olykor megerősödik.
Vasárnap csak hazánk északnyugati felén kísérhetik élénk lökések a délire, délnyugatira forduló szelet.
A hőmérséklet hajnalban többnyire 1 és 7 fok között várható, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy sem kizárt.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 18 és 23 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati határvidéken ennél kissé melegebb is lehet.
MTI
