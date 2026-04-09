Csípős hajnal, enyhe nappal: ez vár ránk pénteken

Éjszakára csökken a felhőzet, a középső országrészben maradhatnak felhősebb körzetek, illetve hajnaltól nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel.

Ez péntek napközben vastagszik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle.

A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomolyfelhős idő lesz, estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég.

Az északias szelet ma sokfelé élénk, főként északkeleten és a Bakony, Balaton térségében erős lökések kísérik, majd éjszaka fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

Holnap legfeljebb élénk széllökések várhatók.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3, +3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között valószínű.