Csípős hajnal, enyhe nappal: ez vár ránk pénteken
2026. április 09. csütörtök 17:04
Éjszakára csökken a felhőzet, a középső országrészben maradhatnak felhősebb körzetek, illetve hajnaltól nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel.
Ez péntek napközben vastagszik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle.
A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomolyfelhős idő lesz, estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég.
Az északias szelet ma sokfelé élénk, főként északkeleten és a Bakony, Balaton térségében erős lökések kísérik, majd éjszaka fokozatosan mérséklődik a légmozgás.
Holnap legfeljebb élénk széllökések várhatók.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3, +3 fok között alakul, de a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között valószínű.
MTI
