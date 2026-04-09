Verses sétát tehetünk szombaton a Pintér-kertben
2026. április 09. csütörtök 12:11
József Attila születésnapja a magyar költészet napja. A 2026-ban száz éves Pintér-kert Arborétumban ezen a napon az irodalom kap fontos szerepet: egy délelőtti „vers-sétára" indulhatunk az arborétum kanyargós ösvényein.
A séta állomáshelyein - többek között a kis tó, a pavilon és a várrom mellett - a Hetedhéthatár Magazin szerzői mondják el saját költeményeiket.
Erre a napra az arborétum Pintér-Vers-Kertté alakul: a fákon, bokrokon, padokon és más helyeken versek fognak megjelenni.
Esőhelyszín: Tettye Oktatási Központ (Pécs, Tettye tér 8.)
Forrás: DDNP
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Beintett a kormány Brüsszelnek, marad...
- Megvan az iskolai és az óvodai...
- Verses sétát tehetünk szombaton a...
- Orbán Viktor bejelentette a nemzeti...
- Már csaknem 200 ezer levélszavazatot...
- Ma délután 16 óráig léphetnek vissza...
- Nem mindenkinek hozott szerencsét a...
- Kisrepülőn érkezett meg az...
- Tizenhét (!) éves buszokkal erősödik...
- Ülésezett a kormány, hamarosan jönnek...