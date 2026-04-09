Verses sétát tehetünk szombaton a Pintér-kertben

József Attila születésnapja a magyar költészet napja. A 2026-ban száz éves Pintér-kert Arborétumban ezen a napon az irodalom kap fontos szerepet: egy délelőtti „vers-sétára" indulhatunk az arborétum kanyargós ösvényein.

A séta állomáshelyein - többek között a kis tó, a pavilon és a várrom mellett - a Hetedhéthatár Magazin szerzői mondják el saját költeményeiket.

Erre a napra az arborétum Pintér-Vers-Kertté alakul: a fákon, bokrokon, padokon és más helyeken versek fognak megjelenni.

Esőhelyszín: Tettye Oktatási Központ (Pécs, Tettye tér 8.)

