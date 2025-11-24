Bőrig ázhatunk kedden, ne hagyjuk otthon az esernyőt!
2025. november 24. hétfő 19:30
Általában borult lesz az ég, holnap délkeleten lehet időszakosan kevesebb a felhő.
Kedden a Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben.
Holnap este, késő este a Dunántúl északnyugati részein a csapadék megszűnése előtt átmenetileg havas esőre, a Bakonyban esetleg hóra is átválthat a halmazállapot.
A déli szelet a Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön erős széllökések kísérik, sőt holnap délkeleten olykor viharossá is fokozódhat a szél.
Kedden a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől szintén erős lehet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat, az éjszaka folyamán egy-két fokot enyhül az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden északnyugaton, északon 3, 9, másutt 10, 15 fok között alakul a hőmérséklet.
MTI
