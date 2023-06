Az uniós források megérkezését lassítja a baloldal

A Nézőpont Intézet elemzője szerint az uniós források megérkezését lassítja Brüsszel és a magyar baloldal is, pedig ettől függ a tanárok béremelése.



Rotyis Bálint az M1 aktuális csatorna szombati műsorában a pedagógusok új életpályamodelljéről szóló törvényjavaslat kapcsán azt mondta, hogy a kormány felismerte, a pedagógusok helyzetét mihamarabb rendezni kell.



Emlékeztetett, a kormányzati tervek szerint 2025-től a pedagógusok bére átlagosan 800 ezer forintra nőne. Ennek - mint fogalmazott - két lába van: az egyik, amit az állami büdzsé áll, évi 10 százalékos béremelést biztosít, a másik pedig - ahol "fennakadások" vannak - az uniós források.



"Mind Brüsszel, mind a magyar baloldal azért küzd, hogy ezek a források a lehető legkésőbb érkezzenek meg" - hangsúlyozta.



Hozzátette, ez álszent, kétarcú politika: miközben hangosan aggódnak a pedagógusok megélhetése miatt, valójában azért dolgoznak kint Brüsszelben, hogy a pénzek minél később érkezzenek meg.



Elmondta azt is, hogy az új életpályamodell rendezi a szabadság kérdését is, ami 10 hetet jelent a pedagógusok esetében, illetve a kormánypártok javaslata szerint a heti kötelező óraszám 24 lenne.



Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, a baloldal az eddigi sikertelenségét próbálja valahogy kezelni, ezért döntöttek úgy, hogy erre az ügyre megpróbálnak "rátelepedni", nemcsak a parlamentben, hanem az utcán is.



Az utcai akciók az utóbbi időben erőszakosak, ugyanakkor ezek a tüntetések kezdenek "kifulladni", már csak pár száz, pár ezer ember vesz rajtuk részt. A tüntetések - Rotyis Bálint szerint - már nem a diákokról vagy a pedagógusokról szólnak, a politikusok és politikai aktivisták általánosságban a kormány ellen szólalnak fel.