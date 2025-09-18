Az ősz leghidegebb éjszakáját hagytuk mögöttünk
2025. szeptember 18. csütörtök 11:10
Az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: a Nógrád vármegyei Zabarban 2,4 Celsius-fok volt reggel - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.
Azt írták: az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több meteorológiai állomás is.
Hozzátették: száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet.
A bejegyzéshez készített infografika szerint Zabarban 2,4 fok volt csütörtök reggel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 2,6, a Nógrád vármegyei Szécsényben és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson 3,7 fok volt.
MTI
