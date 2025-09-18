Vadat gázolt egy teherautó Babarcnál, félpályán halad a forgalom
2025. szeptember 18. csütörtök 07:31
Az 57-es főúton egy teherautó vadat gázolt Babarc térségében csütörtökön reggel.
A 9-es km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vadat gázolt egy teherautó Babarcnál,...
- Soha nem fogyott annyit...
- A Boban Markovic Orchestar is...
- Elhunyt a legendás pécsi tanár, Vörös...
- Összevert egy pécsi férfi egy másikat...
- Visszatért Pécsre Páva Zsolt:...
- Gulyás Gergely: döntött a kormány a...
- Két autó ütközött Mohács határában,...
- Éjféltől egy hónapon át tartó...
- Egy hónapja nyoma veszett egy 17 éves...