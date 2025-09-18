Vadat gázolt egy teherautó Babarcnál, félpályán halad a forgalom

2025. szeptember 18. csütörtök 07:31

Az 57-es főúton egy teherautó vadat gázolt Babarc térségében csütörtökön reggel.

 

 

A 9-es km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad.

 


EQM