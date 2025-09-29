Az ősz eddigi leghidegebb éjszakáját hagytuk mögöttünk
2025. szeptember 29. hétfő 11:10
Az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon rövid időre fagypont alá csökkent a hőmérséklet - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.
Azt írták: hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, egyes helyeken 0 fok közelébe, Lénárddaróc állomáson pedig rövid ideig fagypont alá, mínusz 0,4 Celsius-fokra, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete.
Mint írták, gyenge fagyra a következő napokban is van esély, főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken.
Megjegyezték:
egyáltalán nem számít rendkívülinek ez az hőmérséklet, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum-hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.
A bejegyzéshez készített infografika szerint Lénárddarócon mínusz 0,4 fokot mértek hétfő hajnalban, a Nógrád vármegyei Zabarban 0,5 fok volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bánréve meteorológiai állomása pedig 2,1 fokot regisztrált.
MTI
