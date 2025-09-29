Jön a lehűlés, elindítják kedden a távfűtést a pécsi lakásokban is
2025. szeptember 29. hétfő 12:36
Tekintettel a meteorológiai előrejelzések szerint a héten várható hűvös időjárásra, kedden elindítják a fűtésszolgáltatást azon épületekben, ahol a lakóközösségek erről másképpen nem rendelkeznek.
A szolgáltató kiemelte: a rendszer szabályozástechnikája alkalmazkodik az időjárás változásaihoz. Ez azt jelenti, hogy ha napközben nem indokolt a fűtés, a fűtési berendezések automatikusan leállnak, ám ha a külső hőmérséklet indokolja (pl. alacsony hajnali hőmérsékletek), újraindulnak.
A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a fűtés beindulásáig illetve az azt követő 1-2 napig tartsák nyitott állásban a radiátorszelepeket.
Forrás: Pétáv
