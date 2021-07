A Török Csillagok és a Szaúdi Sólymok is jönnek a repülőnapra

Már tizenkét ország jelezte, hogy kötelékkel részt vesz az augusztus végén Kecskeméten tartandó nemzetközi repülőnapon - mondta a Magyar Honvédség parancsnokának megbízott helyettese az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Sándor Zsolt kiemelte: mások mellett a "Török Csillagok" és a "Szaúdi Sólymok" is tartanak bemutatót, és több mint húsz nemzetközi hadiipari vállalat is részt vesz a kétnapos rendezvényen.



A parancsnokhelyettes közölte: nemcsak a légierő, hanem a szárazföldi haderőnem is megjelenik, bemutatót tartanak a különleges műveleti katonák, a területvédelmi ezredek, a honvéd kadétok, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is képviselteti magát. Lesznek gyermekprogramok, valamint négy toborzópont is működik majd a rendezvényen, ahol a hivatásos, a szerződéses és a tartalékos katonai szolgálat iránt érdeklődőket is várják.



Sándor Zsolt elmondta: elindult a rendezvény honlapja is. A repulonap2021.hu oldalon jegyet lehet vásárolni a rendezvényre, továbbá itt minden friss információt, köztük az aktuális Covid-eljárásrendet is folyamatosan közzéteszik.