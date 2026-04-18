A pénteki volt az év eddigi legmelegebb napja

Pénteken volt az év eddigi legmelegebb napja - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Közölték, pénteken síkvidéken szinte országszerte meghaladta a maximum-hőmérséklet a 20 Celsius-fokot.

Hozzátették: a Pest vármegyei Dabason 25,0 fokot mértek, ezzel ez volt az év eddigi legmelegebb napja.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Kékestetőn ugyanakkor csak 14,8 fokot mértek pénteken a legmelegebb órákban.