A mai vasárnap az év eddigi legmelegebb napja
2026. április 05. vasárnap 15:38
Ebben az évben vasárnap melegedett első alkalommal nagy területen 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.
Hozzátették: országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette.
Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja - írták.
A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16,0 fok volt.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ajándékkal jutalmazzák ezen a héten a...
- Nagyot változik az időjárás,...
- A rengeteg átjelentkező miatt Pécsett...
- Böszörményi István szobrászművész:...
- A mai vasárnap az év eddigi...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Idén is várják az Ifjú Kócsagőröket a...
- A pécsi vásárban sem lesz többet...
- Nemzeti színekbe borulva szalutál a...
- A súlyos betegségéből lábadozó Erdő...