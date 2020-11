A katonák végezték a köznevelési intézmények fertőtlenítésével

A katonák elvégezték az előre kijelölt 59 köznevelési intézmény fertőtlenítését az őszi szünetben - mondta a honvédelmi miniszter hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Az előre kijelölt 59 intézményben 360 ezer négyzetméter fertőtlenítését végezték el a katonák, és ezzel megteremtették a feltételeit annak, hogy a gyerekek fertőtlenített iskolákban, biztonságos körülmények között folytathassák tanulmányaikat az őszi szünet befejeztével - mondta Benkő Tibor.



A katonák azokban a köznevelési intézményekben végeztek fertőtlenítést október 22. és november 1. között, ahol a fertőzés a rendkívüli szünet és a tantermen kívüli, digitális munkarend ellenére sem tűnt el.



Benkő Tibor hangsúlyozta, Magyarország mindent megtesz a magyar emberek biztonsága érdekében. A koronavírus-járvány első hullámában 105 létfontosságú magyar vállalat, üzem működését segítették, 51 kórházban katonák látták el a kórházparancsnoki feladatokat, folytatták a déli határ biztosítási munkáit. Részt vettek továbbá a nyugati, északi és északkeleti határok lezárásában, a humanitárius korridorok ellenőrzésében, 17 nagyvárosban járőröztek a katonák és 1043 intézményt fertőtlenítettek.



Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka arról beszélt, a honvédség a koronavírus-járvány második hullámában is hasonló feladatokat lát el, mint az elsőben: az autópályákon, pihenőhelyeken ellenőrzik a tranzitforgalmat, a szlovák, az osztrák és a szlovén határszakaszon 650 kilométer hosszan, 207 emberrel és 39 gépjárművel támogatják a határrendészeti feladatokat. A déli határ védelméről naponta átlagosan 1050 katona és 180 technikai eszköz gondoskodik.



Hozzátette: október végén a köznevelési intézmények fertőtlenítési feladatiban is részt vettek, 27 településen végezték el a köznevelési intézmények fertőtlenítését, az óvodák, általános- és középiskolák, felsőoktatási intézmények fertőtlenítéséhez 10 382 liter fertőtlenítőszert használtak fel. A munkában hét katonai szervezet 109 katonája és 30 gépjárműve vett részt.



Mint mondta, a Magyar Honvédséghez az előre kijelölt 59 köznevelési intézményen túl további 34 intézmény - iskola, szociális intézmény, kórház - fertőtlenítésére érkezett igény, ezekből 15-öt elvégeztek november 1-jéig; 2471 liter fertőtlenítő folyadékkal 30 532 négyzetmétert fertőtlenítettek.



A Magyar Honvédség kijelölt állománya így november 1-jéig 74 intézményben 12 853 liter fertőtlenítő folyadékkal, 383 332 négyzetméter fertőtlenített - mondta.

Kérdésre válaszolva Korom Ferenc elmondta, ugyanazt a háromféle fertőtlenítőt használták, mint az első hullámban, egy klóralapú, kettő pedig alkoholalapú. Ezek egyszeri fertőtlenítést tesznek lehetővé, nem képeznek védőréteget a felületen.



A vezérezredes hangsúlyozta: ahogy eddig, úgy ezután is azon lesznek, hogy minden segítséget megadjanak a magyar embereknek.



Benkő Tibor miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hétfői jelentés szerint 455 katona, honvédségi alkalmazott, munkavállaló koronavírus-fertőzött, de senki nincs lélegeztetőgépen. Mint mondta, korábban is voltak már fertőzöttek, ők meggyógyultak.

Hozzátette: külföldi szolgálatban lévők is megfertőződtek már a vírussal, 12 katonát hoztak már haza emiatt. Elmondta azt is, hogy a fertőtlenítésben, betegellátásban résztvevők között is fordultak elő fertőzöttek.



A miniszter megköszönte mindenkinek a munkát, aki részt vesz a járvány elleni védekezésben, részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak. A miniszter felhívta az emberek figyelmét, tartsák be a járványügyi előírásokat, a rendszeres kézmosást, a folyamatos fertőtlenítést, a távolságtartást. Rendkívül fontos az állampolgári hozzáállás és fegyelem - szögezte le Benkő Tibor.