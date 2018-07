Megáll az élet Horvátországban, csak a vb-döntőre figyelnek

Egész Horvátország a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi, moszkvai döntőjére készül, melyben a horvát csapat a francia válogatottal mérkőzik meg, ezért országszerte későbbre halasztják a miséket, előadásokat, bezárnak a múzeumok és több élelmiszer-kereskedelmi lánc is jelezte, hogy rövidített munkaidőben tart nyitva - írták a horvát lapok szombaton.



"Rajtunk a világ szeme" - írta a Jutarnji List című horvát napilap a címlapoldalán, majd arról is beszámolt, hogy egy tucat charterjárat indul vasárnap Zágrábból Moszkvába, a rendőrség 4600 útlevelet adott ki sürgősségi eljárásban, köztük Ante Rebic válogatott játékos édesanyjának is. Akik maradnak, a szomszédos országokból kapnak erősítést - tette hozzá az újság. A szlovén vasutak azt kérte a horvát partnerétől, hogy a vasárnap délelőtt Ljubljanából Zágrábba tartó vonathoz csatoljanak plusz vagonokat, mert óriási az érdeklődés a jegyek iránt.

Az egész régió izgatott Horvátország döntőbe kerülése miatt - számolt be róla a lap, egy térképpel is illusztrálva és piros-fehér pepitába öltöztette azokat az országokat, amelyek Horvátországnak szurkolnak, köztük Magyarországot, Csehországot, Lengyelországot, Szlovákiát és a volt jugoszláv tagállamokat is Szerbia kivételével."A büszkeség napjai" - hirdeti címlapján a Vecernji List című legolvasottabb horvát napilap.A horvát kormány Twitter-oldalán arra kérte a munkáltatókat, tegyék lehetővé alkalmazottaik számára, hogy részt vehessenek a horvát labdarúgó-válogatott hazatérésére rendezett ünnepségen. Százezer embert várnak hétfőn a horvát fővárosba. Több városból indulnak szurkolói buszok Zágrábba, a vasúttársaság pedig 50 százalékos kedvezmény hirdetett a retúrjegyekre.A válogatott a repülőtérről nyitott tetejű buszon érkezik majd a Jelasics térre, Zágráb főterére, ahol együtt ünnepel a szurkolókkal. Ezt követően a válogatott játékosok és Zlatko Dalic edző hivatalosak az elnöki hivatalba, ahol Kolinda Grabar-Kitarovic államfő kitüntetésben részesíti őket.