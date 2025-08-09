Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!
2025. augusztus 09. szombat 19:50
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
6 (hat)
24 (huszonnégy)
42 (negyvenkettő)
53 (ötvenhárom)
61 (hatvanegy)
Joker: 154218
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagyon befűtenek: majd' 40 fok lesz...
- Megérkeztek az ötös lottó...
- A püspöki palota, a kincstár is...
- Vasárnap ér véget a rendőrségi razzia...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- A pécsi, egykori sikeres ökölvívó,...
- Vasárnap országos tűzgyújtási tilalom...
- Csodás csillagászati jelenséget...
- Fák árnyékában kicsit megpihenni...
- A koronavírus-fertőzések számának...