A világ legerősebb emberei érkeznek a sportcsarnokba, Pécsett rendezik a világbajnokságot

A világ legerősebb emberei mérik össze tudásukat június 3-án, vasárnap a Lauber Dezső Sportcsarnokban, ahol 24 ország sportolói mutatják meg, mire képesek a több száz kilós súlyokkal.



Hatalmas kőgolyók, kofferek, súlyok és a világ legerősebb emberei érkeznek június 3-án a Natúr Erős Emberek Világbajnokságára, amelynek ezúttal Pécs adhat otthont.

A sportág koronázatlan királya, Fekete László ezúttal szervezőként és sportbíróként vesz részt a megmérettetésen.



- Amikor megkaptuk a rendezés jogát, sokat gondolkodtam azon, hogy melyik régióban, illetve városban rendezzük meg a versenyt, majd eszembe jutott a 15 évvel ezelőtti pécsi megmérettetés, amelyen a rengeteg szurkoló óriási hangulatot teremtett, így nem is volt kérdés számomra, hogy 2018-ban is a baranyai megyeszékhely adjon otthont a világbajnokságnak - beszélt a helyszínválasztásról Fekete László, aki épp a legutóbbi pécsi versenyen emelt világcsúcsot, 232,5 kg-os kőgömböt 1,3 méteres állványra emelt fel, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.

Fekete László kiemelte, hogy ugyan hatalmas súlyokat fognak megmozgatni a Lauber Dezső Sportcsarnokban a sportolók, mégis mindenki doppingmentes módon készült a megmérettetésre.

- Számomra mindig is nagyon fontos volt, hogy illegális szerek nélkül éljek és sportoljak, ezért is hangsúlyozom, hogy a pécsi világbajnokság is a natúr erős emberek világversenye lesz. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Magyar Antidopping Csoport jelenléte, három orvos vizsgálja majd a versenyzőket, az első három helyezett számára pedig kötelező lesz a doppingvizsgálat - hangsúlyozta az esemény főszervezője.

A világbajnokságon Magyarországot Fekete László két fia, László és Miklós képviseli majd, utóbbi pedig címvédésre készülhet. Az erős emberek 5 versenyszámban mérik majd össze tudásukat, hatalmas súlyokkal fognak dolgozni a rajthoz állók. A verseny június 3-án, vasárnap 16 órakor kezdődik a megnyitóval, a szurkolók ingyen tekinthetik meg a világbajnokságot.