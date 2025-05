Zarándoknapon vett részt a Pécsi Egyházmegye papsága

Több mint 40 éve, hogy az év egy napján papi zarándoklaton találkoznak egymással a Pécsi Egyházmegye papjai és diakónusai, hogy közösen adjanak hálát hivatásuk kegyelmeiért. Idén, május 27-én a bátai Szent Vér kegyhelyen tartották a hagyományos papi találkozót, melyen részt vett Felföldi László pécsi megyéspüspök és Mayer Mihály nyugalmazott püspök is.

A találkozó szentmisével kezdődött a bátai bazilikában, melyben Felföldi László köszöntötte paptestvéreit. A püspök beszédében kiemelte, azért fontos ez a találkozás, mert a papok számára az ünnepek egyben minden alkalommal szolgálatot is jelentenek, mely - ahogy fogalmazott - képes megsemmisíteni az ünnepi érzést, hangulatot és élményt, ugyanis olyan erőfeszítést és odafigyelést igényel részükről, mely próbára teszi a szívet. Ezért szükségük van arra, hogy időnként egyszerűen csak jelen legyenek egy ünnepi találkozás alkalmán.

A főpásztor azzal a kéréssel fordult a papsághoz, hogy erősítsék magukban a békét, a fegyvertelen és a lefegyverző békét azzal a személlyel, akik lettek test, lélek és szellem szerint. Erősítsék a békét emberi kapcsolataikban, Isten által meghívott papi hivatásukban, hogy ezzel a békével az evangélium és a szeretetközösség szolgálatára.

A szentmise szónoka Felföldi László megyéspüspök felkérésére Dohány Zoltán bicsérdi plébános volt, aki szentbeszédében arról elmélkedett, hogy a Szentírásban olvasható evangéliumok tanúságtételén és a történelmi események példáin túl hogyan segít meg minket a Szűzanya napjainkban is.

A szónok a kánai menyegzőn történt első jézusi csodáról beszélt (Jn 2,1-12), amikor Mária érzékelte a problémát, hogy fogytán a bor és nem maradt közönyös, együttérző szívvel úgy gondolta, hogy segíteni kell, ezért Jézushoz fordult.

Az evangélium tanúsága szerint Mária nem tárgyalta ki és nem minősítette a helyzetet, egyszerűen odament Jézushoz, nem beszélt sokat, nem ismertette a részleteket, csupán annyit mondott, hogy: „Nincs több boruk". Szavaira érdekes választ ad Jézus, aki nem kérdez és nem mond ellent, csak annyit jegyez meg, hogy még nem jött el az ő ideje.

Mária visszaül a helyére, bízik Jézusban, nem sürgeti, hanem türelmesen várja, hogy mi lesz a megoldás. Ettől a bizalomtól vezérelve szól a szolgáknak, hogy tegyék azt, amit Jézus mond, mert Mária tudja, hogy a problémán csak Jézus tud segíteni. Időről időre érdemes Máriától tanulni, hogy mi is merjünk Jézushoz fordulni a problémáinkkal, higgyünk abban, hogy van megoldás és legyen bizalmunk Jézusban - hallhattuk az elmélkedésben.

Miként a kánai menyegzőn a bor, napjainkban világ van fogytán türelemből, szeretetből, békességből, lelkesedésből és megértésből - hívta fel a figyelmet korunk nagy problémáira a plébános, majd hozzátette, Mária segítségével és közbenjárásával vigyük Jézus elé, amiben fogytán vagyunk és higgyünk a probléma megoldásában. Ha Jézusra bízzuk gondjainkat, bízhatunk abban, hogy időben, bőségesen és minőségileg gazdagabbat fog adni, mint amit mi kértünk, ahogy tette a kánai menyegzőn is.

Máriának bizalmi a kapcsolata Jézussal, fél szavakból is megértik egymást. Mária Jézus közelében tud minket tartani, kérésünkre pedig megoldódnak a gondjaink, mert Mária közbenjárásával Jézus a hiányokat és a fogyatékosságokat képes tartalommal megtölteni. A mi Urunk 2000 évvel ezelőtt is csodát művelt, amikor megmentett egy családot a szégyentől. Ma és itt és most is képes erre, ha rábízzuk az imádságban megfogalmazott gondunkat. Sokaknak tudunk használni és csodát művelni vele - fogalmazott a szónok, Dohány Zoltán plébános, akinek a szentbeszédéről készül felvétel a YouTube-on is meghallgatható.

A papi zarándoknap elmélkedésekkel, személyes találkozásokkal és agapéval folytatódott a bátai Szent Vér kegyhelyen.