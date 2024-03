Valótlan közfoglalkoztatást igazolt egy baranyai polgármester

A Szigetvári Járási Ügyészség vádat emelt egy Szigetvár környéki falu polgármestere és egy közfoglalkoztatott ellen, valótlan tartalmú igazolások felhasználása miatt.

A vádirat szerint a vádlott férfi egy Szigetvár környéki falu polgármestere, a vádlott nő

pedig közfoglalkoztatott volt az önkormányzatnál.



A nő 2023. januártól márciusig több napon keresztül, alkalmi munkavállalóként dolgozott

Pécsett egy vendéglátóhelyen. Ezeken a napokon reggel aláírta a közfoglalkoztatottak

jelenléti ívét, azonban közfoglakoztatottként nem végzett munkát, Pécsre utazott dolgozni.



Erről a polgármester vádlott is tudomással bírt, ennek ellenére hivatali helyzetével

visszaélve igazolta a nő közfoglalkoztatását, majd a közfoglalkoztatás igazolására

készített valótlan tartalmú magánokiratokat a polgármesteri hivatalhoz benyújtotta a nő

munkabérének kifizetése érdekében. Ezen igazolások alapján a nő hozzájutott a

közfoglakoztatotti jövedelemhez azon napok után is, amelyeken nem is dolgozott

közfoglalkoztatottként.



A nő így megszerzett munkabére a költségvetésben vagyoni hátrányként jelentkezett, ami

azonban nem haladta meg az 500.000 forintot, így ezzel kapcsolatban nem állapítható

meg bűncselekmény elkövetése.



A polgármestert hivatali visszaélés bűntettével és hamis magánokirat felhasználása

vétségével, a nőt bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségével

vádolja az ügyészség.

Az ügyészség vádiratában a polgármesterrel szemben

pénzbüntetés, a nővel szemben próbára bocsátás kiszabását indítványozza.