Nagybúcsúját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye a máriagyűdi kegyhelyen

Nagyboldogasszony, azaz Mária halálának és mennybevételének ünnepe hagyományosan a Pécsi Egyházmegye nagybúcsúja, melyet idén augusztus 16-én ünnepelt a hívek közössége a máriagyűdi kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál bemutatott szentmise főcelebránsa Felföldi László pécsi megyéspüspök volt, koncelebrált dr. Kvanduk Frigyes általános helynök és a liturgia szónoka, Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a pécsi székesegyház plébánosa.

Elődeink fontosnak tartották, hogy legyen az 1009-ben alapított Pécsi Egyházmegyének egy olyan búcsúja, melyben a főpásztor, a papság és a hívő nép közösen ad hálát és kéri a Szűzanya közbenjárását.

Ez a búcsú Nagyboldogasszony ünnepéhez kötődik, amikor az egyházmegye közösségeiből érkező hívek megtöltik a kegyhely szabadtéri templomát, ahol a jeles alkalmakra a helyi hagyományok szerint mindig kihozzák a kegytemplomból és a szabadtéri szentélyben helyezik el a kegyszobor másolatát. Szokás, hogy ilyenkor a kegyhely számos pontján folyamatosan gyóntatnak az egyházmegye papjai.

A szentmise kezdetén Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntötte a jelenlevőket, akik egyedül, családdal vagy közösségben keltek útra, hogy együtt ünnepeljék, ahogy fogalmazott, Mária nagy útjának végét. Az 1Úton nemzetközi zarándoknap résztvevői hajnali fél 2-kor gyalogosan indultak Pécsről, hogy csatlakozzanak az ünneplő közösséghez.

Mindnyájan úton vagyunk egész életünkben, melynek a célja az, amit ma ünneplünk: a mennybevétel. Mária életpéldája erősítse meg a szívünket, adjon erőt keresztjeink hordozásához és fölösleges keresztjeink letételéhez - fordult a főpásztor a hívekhez.

A szentmise szónoka Máger Róbert püspöki irodaigazgató szentbeszédében arról beszélt, hogy minden Mária-ünnepen arra kapunk meghívást, hogy áthasson minket az Isten szava. Mária-tisztelőnek vagy máriás lelkületűnek lenni nem érzelgősséget, nem egy szívhez szóló vallási gyakorlatot jelent, hanem azt, hogy Máriához hasonlóan elszakíthatatlan kapcsolatban vagyunk a megtestesült isteni Igével - mutatott rá beszédében Máger Róbert.

Mária alakja arra hív minket, hogy mi is állandóan az Isten szeretetében szemléljük önmagunkat. Ez az egyetlen helyes látásmódja a világnak és benne az embernek - hangsúlyozta Máger Róbert. Minden más torzít és a valóságnak csak egy szeletét mutatja. Még a legcsodálatosabb megközelítések, a legtisztább filozófiai vagy vallási felismerések, az élet eseményeinek egyoldalú szemlélése is félre tudnak vezetni minket, ha nem Isten szeretetébe helyezzük magunkat, ahol csodálatos távlatot kap az életünk. Ez Mária távlata, s annak a lehetősége, hogy a mi életünk is célba érjen.

Nagyboldogasszony napja ugyanis a célba érés ünnepe. A mennybevétellel Mária elérkezett az útnak a végéhez, mely által azt szemléljük, hogy hova vezet a hit zarándokútja, melyet mindnyájan járunk - emelte ki a szónok, aki a keresztény életprogramot is a hallgatóság elé tárta: eszerint ahhoz, hogy majd Máriával együtt részesei lehessünk a mennyei dicsőségnek, törekedni kell az üdvösségre és bízni, remélni abban, hogy az Úr irgalmából el is érhetjük azt. Nem a saját erőnkből, hisz azáltal sose érhetnénk el, hanem Krisztuséból.

Mária sem a saját erejéből ment föl a mennybe, hanem fölvétetett Krisztus által, őrá való tekintettel. Az üdvösséget nem kiérdemeljük, hanem ajándékba kapjuk. A mennybevétel titka mélységes tanítást hordoz számunkra: amilyen most az Isten Anyja, egykor olyanok leszünk mi is - hangzott el a szónoki buzdításban.

Máriában az Egyház már elérkezett végcéljához: a feltámadt Krisztussal való teljes közösségben nyugalomra lelt - tette hozzá Máger Róbert. Máriát szemlélve látjuk, milyen jövőt készített számunkra az Úr, azok számára, akik az isteni Igét befogadták, azok számára, akik Isten szeretetében akarnak élni.

Majd pedig arra figyelmeztetett, hogy legyen bennünk annak a bizonyossága, hogy amikor a halál véglegesen vereséget szenved, emberségünk teljességében mi is részesedni fogunk Isten örök boldogságában. A megdicsőült égi édesanya mutatja meg számunkra a mennybe vezető utat.

Az, hogy Máriához hasonlóan eljutunk a beteljesedéshez, nem egy hiú ábránd, hanem az élet igazi, sőt legigazibb valósága. Szívünk mélyéből szálljon fel az ima itt, Máriagyűdön és minden Mária-kegyhelyen, mindig, amikor a mennybe felvett Szűzanya közbenjárását kérjük - zárta szentbeszédét az idei nagybúcsú szónoka Máger Róbert püspöki irodaigazgató.

A szentmise főpásztori köszönetnyilvánítással ért véget, melyben Felföldi László püspök arra kérte a zarándokútját járó Egyház hívő népét, hogy útjuk során, miként Mária tette, Istenre és egymásra jobban figyelve haladjanak, hogy csodák szülessenek bennük, általuk és mellettünk.

A szentmise után az egyházmegye papsága és a hívek hosszan kígyózó sorokban rózsafüzért imádkozva körmenetben vonultak a kegyhelyen található Fájdalmas Szűzanya szobrához, így fejezve ki tiszteletüket és kérve Mária közbenjárását életük megpróbáltatásaiban.

A fogadalmi búcsú keresztúti imával, majd pedig litániával zárult a Sarlós Boldogasszony-kegytemplomban.