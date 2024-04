Újra pályán a Zselici Csühögő: május 1-től zakatol az erdei vasút

Az Almamelléki Állami Erdei Vasút május 1-től ismét várja az utazóközönséget. A Zselici Csühögő a munkaszüneti napon indul és egészen őszig meg sem áll. A hat kilométer hosszú pálya lenyűgöző tájakon vezet végig, ahol megelevenedik a történelem és kézzel fogható a természet.

A kisvasút néhány év kihagyás után, 2023-ban jelentős átalakulást követően indult újra.

A munkák során az Almamelléki ÁEV teljes nyomvonala rekonstruáláson esett át, beleértve a kitérőket, megállóhelyeket, útátjárókat, az átereszeket és a vízelvezető rendszert. Az Almamellék és Sasrét között futó több mint százhúsz éves vasútvonal teljes körű felújítása méltó szimbóluma a régió gazdag erdei és történelmi örökségének.

A pálya, a járműpark és az állomások megújítása mellett egy új panorámakocsit is üzembe helyeztek, ami lehetővé teszi, hogy az utasok még közelebbről élvezhessék a természetet. Almamelléken a korábban csak vasúttörténeti bemutatóhely, kiegészült a környék egykori birtokosa, Báró Biedermann Rezső korát megidéző interaktív kiállítással.

Az újra indulás időpontja mellett, május 11-ét is érdemes megjegyezni, mert a Mecsekerdő Zrt. idén is megrendezi a hagyományos programként számontartott Kisvasúti napot. Az eseményen a kisvasút mindkét végállomásán, Almamelléken és Sasréten is színes programokkal várják a látogatókat.

Az Almamelléki állomáson a "Biedermannok öröksége" című kiállítás, valamint az interaktív gazdaság- és vasúttörténeti tárlat nyújt betekintést a környék múltjába.

Sasréten a család minden tagja megtalálhatja a számára érdekes programot: a Hangoló Zenés Gyermekszínház előadásától kezdve, a solymászbemutatón át, egészen Sár József entomológus előadásáig. Az íjászat, arcfestés és a buborékfúvás mellett, a Mecsextrém Park játékai is garantálják a szórakozást.

A kisvasút egész nap több alkalommal teszi meg az utat Almamellékről Sasrétre és vissza.

Menetjegyek mindkét állomáson válthatók, a gyerekek és nyugdíjasok számára 1500 forint, míg a felnőttek 3500 forintért utazhatnak a matuzsálemi korú kisvasúton és vehetnek részt az egész napos programokon.