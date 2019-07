Újra a szocik egykori erős emberei vennék át Pécs irányítását, azok, akik romlásba vitték a várost

Visszatérnének a hatalomba a szocialisták egykori erős emberei Pécsett, ezért áttekintettük, milyen eredményeket hozott a baranyai megyeszékhely számára a Gyurcsány Ferenc által is irányított párt. Ehhez az érához kötődik a 3,1 milliárdos jutalombotrány, az Expo Center ki nem fizetett alvállalkozóinak ügye, az életveszélyessé vált három IMS-iskola, a tubesi radar Pécsre erőltetése, vagy éppen a sorozatos rezsiemelések.

Bár még nem jelentették be az októberi önkormányzati választáson induló képviselőjelöltek névsorát a balliberálisok, de ahogy arról beszámoltunk , várhatóan Nyőgéri Lajos, az MSZP egykori pécsi frakcióvezetője és Kunszt Márta, az MSZP korábbi alpolgármestere, a DK helyi elnöke lehetne a két alpolgármester Pécsen, hogyha megnyerik a voksolást.



Politikusként mindketten részesei voltak annak az időszaknak, amikor Gyurcsány Ferenc akkori pártja, az MSZP vezette a várost és az országot. Most úgy számolhatnak, hogy az MSZP-P-frakciószövetség tagja, Mellár Tamás által alapított „civil" szervezet ernyője alatt térnek vissza a hatalomba, s baloldali forrásaink szerint nem kizárt, hogy rögtön alpolgármesterként irányíthatnák a várost.



Azért van külön ernyőszervezetre szükség, mert a szocialista városvezetés regnálása idején történt botrányok, a 2006-os őszödi beszéd emléke még élénken él a választókban, ezért a Gyurcsány Ferenc által most és korábban vezetett pártok politikusaira jóval kevesebben szavaznának.



Ismeretes, korábban Mellár Tamás a baloldali polgármesterjelöltjüket alkalmatlannak tartotta, ráadásul szerinte nem is független, hanem bizonyos gazdasági érdekkörök embere. Sőt, Mellár szerint neki az MSZP egykori pénztárnoka, Puch László mutatta be a baloldali polgármesterjelöltet, aki az EP-választáson az MSZP mellett kampányolt Pécsett Újhelyi Istvánnal. A balliberálisok - a Momentum után - egyébként az EP-választáson hatalmas kudarcot produkáló Jobbikkal is szövetkeztek, pedig korábban a pécsi jobbikosok sem kértek a közös polgármesterjelöltből.

Mínusz 47 milliárd a kasszában

A szocialista városvezetések tetemes tartozásokat halmoztak fel, a 47 milliárdos adósság terhét az Orbán-kormány vette le Pécs válláról, ugyanakkor a rendszerből fakadó súlyos örökséggel meg kellett birkóznia az új városvezetésnek. Ezért komoly megtakarítási lehetőségeket kellett keresni, miközben a kormány továbbra is a város partnere maradt. Idénre érték el azt, hogy immár a költségvetés pozitív mérleggel záruljon.



Megépítették volna a lokátort



Hiába tiltakozott a Civilek a Mecsekért Mozgalom évek óta, és hiába utasította el a helyi népszavazáson több tízezer ember 94,3 százaléka azt, hogy Pécs közigazgatási területén belül nagy hatósugarú katonai radar épüljön, a szocialisták mégis a megépítése mellett döntöttek. Ezt maga Gyurcsány Ferenc, akkori MSZP-s kormányfő jelentette be. A lokátor megépítését végül a fideszes kormány akadályozta meg.

Busásan jutalmazták magukat



Miközben az önkormányzat a csőd szélére sodródott, a szocialista-liberális városvezetés idején összesen 3,1 milliárd forintot fizettek ki jutalmakra. Köztük voltak a városvezető politikusok is, így például az MSZP mostani elnöke. Az egykori alpolgármester, Tóth Bertalan volt, hogy egy nap kétszer is vett fel jutalmat, de a most baloldali városvezetésbe újra visszatérni készülő, a DK-t Pécsen vezető Kunszt Márta MSZP-s politikusként is milliókat vitt haza.

Expo Center: milliárdokba került



Az elvileg vásárok megrendezésére épített létesítmény úgy készült el, hogy az előzetesen becsült 200-300 milliós költség helyett többmilliárdos hitelt kellett felvenni rá, s az alvállakozók egy részét ki sem fizették. A hitelt a mai napig nyögi a pécsi vagyonkezelő. Az ingatlan megfelelő hasznosításra is csupán - a kisebbik rossz elvét követe - a szocialistákat leváltó városvezetés alatt történtek komolyabb lépések.

Azt mondták, nem emelnek, aztán mégis



A szocialista városvezetés idején a közműszolgáltatók árai eltérő mértékben ugyan, de folyamatosan nőttek. Az eljárásuk egyik legpontosabb példája volt az, amikor az őszi önkormányzati választások előtt nyáron még levették a napirendről az áremeléseket és megígérték, hogy nem emelnek díjakat, decemberben egyszerűen megemelték a közszolgáltatások árait: ekkor csak a távhő díja közel 50 százalékkal nőtt, de a buszviteldíjakat, vagy éppen a vízdíjakat is jelentősen megemelték.



Életveszélyes iskolák



Bár köztudott volt a Magasház példája alapján, hogy az IMS-szerkezetű házak veszélyesek lehetnek, a szocialista városvezetések hagyták, hogy egyszerre három ilyen típusú iskola is olyan állapotba kerüljön, hogy azokat veszélyessé kelljen nyilvánítaniuk a szakembereknek. Ez a feladat is a fideszes városvezetésre hárult, a három iskolából kettőt már sikerült megújítani, az utolsó modernizálása küszöbön áll.

Hagyták lepusztulni az óvodákat

Az 1950 és 1990 között épült óvodákban és bölcsődékben 2010-ig szinte semmilyen komolyabb fejlesztés nem történt. A magukra hagyott intézményeket meg kellett újítani: 2010 és 2019 között a városfejlesztési forrásokból már megújult tucatnyi intézmény 2,5 milliárd forint értékben, s további fejlesztések is tervben vannak.



Botrányos buszeladás



A szocialista városvezetés 2008-ban részben privatizálta a pécsi buszvállalatot, majd egy kézzel írt számlán az új menedzsment eladta a pécsiek buszait. A karbantartásokra alig költöttek, napi szinten járatok százai maradtak ki, miközben az összeomlás fenyegette a pécsi buszközlekedést. Az ügyben büntetőeljárás indult. A Pécsi Törvényszék első fokú ítéletében kimondta: összesen 6,8 milliárd forintos vagyoni hátrányt akartak okozni, ténylegesen közel 700 milliós kár érte a városi céget.

Asszisztáltak a Suez díjemeléseihez



2009-re a pécsi önkormányzat számára kiderült, hogy a vízmű magánbefektetője, a francia Suez ahelyett, hogy alacsonyan tartotta volna az árakat, és a még így is tekintélyes nyereségét fejlesztésre fordította volna, leányvállalatainak veszteségeit finanszírozta. A szocialista városvezetés mindehhez azzal asszisztált, hogy az időről időre jelentkező rezsiemelési igényeit támogatta a cég számára a közgyűlési többségével.

Szántóföldből ipari park



Egy, a szocialista városvezetéssel kiváló kapcsolatot ápoló, mostanában MSZP-s rendezvényeknek otthont adó ingatlanos elérte, hogy a város egy szántóföldet gazdasági területté minősítsen át, amivel gyakorlatilag megsokszorozták annak értékét. Így ahelyett, hogy az önkormányzat maga alakított volna ki ipari parkot, azt egy magáncég tette meg, és a városnak, államnak kellett visszavásárolnia a terület egy részét.

Képünkön: Kunszt Márta és Gyurcsány Ferenc.