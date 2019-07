Nyőgéri Lajos és Kunszt Márta lehet a két alpolgármester Pécsett, ha nyernek a balliberálisok

Forrásaik szerint Nyőgéri Lajos, az MSZP egykori pécsi frakcióvezetője és Kunszt Márta, a DK helyi elnöke lenne a két alpolgármester Pécsen, hogyha a baloldaliak nyerik meg a választás, írta a PécsMa.hu . Az LMP szerint a baloldaliak összefogásai egyébként nem állnak másból, csak a különböző pozíciók elosztásából. Az LMP is készül már a saját listájával, tudta meg a lap.



A PécsMa.hu információi szerint a szocialista városvezetések idején frakcióvezetői karriert elérő Nyőgéri Lajos lehet az egyik nagy visszatérője a baloldali együttműködésnek, amelyet egy MSZP-P-s frakciószövetségben ülő politikus „civil" szervezetén keresztül valósítanának meg.

Nyőgéri Lajos az elmúlt években visszavonult, inkább a háttérből segítette a szocialista pártot, így ő volt az, aki például tavaly, az akkor még magát függetlennek mondó Mellár Tamás kertvárosi kitelepülésén a demokratikus ellenzék nevében elzavarta a neki nem tetsző sajtót - mindezt, ahogy fogalmazott, magánemberként tette.

Nyőgéri Lajos abban az időszakban volt Pécsen frakcióvezetője az MSZP-nek, amikor Gyurcsány Ferenc vezette az országot; s szintén a Gyurcsány-kormány alatt regnált Kunszt Márta, a DK mostani elnöke alpolgármesterként.

Ez volt az az időszak, amikor - a PécsMa.hu írása szerint - a szocialista városvezetés közel 50 milliárd adósságot halmozott fel - a csőd szélére sodorva a várost -, melyet aztán a most is regnáló Orbán Viktor vezette kormány egyenlített ki. Az akkori MSZP-s vezetés például fejet hajtott annak a Gyurcsány Ferenc-féle akaratnak is, amellyel Pécsre akartak nagy hatósugarú katonai radart telepíteni. Mindezt végül csak az óriási civil ellenállásnak és a fideszes kormánynak köszönhetően nem tudták megtenni.

Kunszt Márta MSZP-sként részese volt annak, amikor a pártja megszavazta az összes rezsidíj emelését - csak a távhő 50 százalékkal drágult -, holott korábban az MSZP a választások előtt megígérte: nem lesz áremelés. A politikus a városvezető társaival - olvasható a PécsMa.hu cikkében - döntési helyzetben volt akkor is, amikor hárommilliárd forintos jutalmat osztottak szét, miközben az Expo Center jó néhány pórul járt alvállalkozóit a szocialisták idején megbízott fővállalkozó nem fizette ki.

Kunszt pedig maga is részesült jutalomban, méghozzá nettó 7,3 milliót vett fel. A DK-sok egyébként - PécsMa.hu írása szerint - a közelmúltban egymás között azt is beismerték, hogy alvilági kapcsolatból finanszírozták a politikai munkájukat.

A baloldali csoportosulás még nem nevezte meg a 18 jelöltjét, de a lap úgy tudja, hogy köztük lehet Mellár Tamás professzor pécsi segítője, a liberális Ágoston Andrea, aki a rendőröket is elküldte már a „k. anyjukba", újságírókat meg a „p.csába", valamint egyetértett azzal az MSZP-közeli lappal, amelyik a nőket ellőrobotokként degradálta.

A valóban pártszínekben induló - nem egy szocialista-párbeszédes politikus civil szervezetének ernyője alá bújó -, ellenzéki LMP pedig önállóan vág bele az októberi választásba.

Angyal Károly, az LMP baranyai elnöke azt mondta a PécsMa.hu megkeresésére, hogy augusztus elejére szeretnék véglegessé tenni a jelöltjeik listáját, jelenleg 15-16 körzetben már megvannak az általuk indítandó személyek. Mint mondta, az LMP valóban valódi civil szervezettel, zöldekkel fog össze, s több tárgyalásuk is volt már a közös indulásról az LMP pártlogója alatt.

Az MSZP-DK-féle ellenzéki csoportosulás kapcsán azt mondta, hogy az országban több ellenzéki egyeztetésen is részt vett korábban, és azok 90 százalékban nem szóltak másról, csak a különböző bizottsági posztokról, alpolgármesteri helyekről, vagy éppen tanácsnoki pozíciókról. Arról viszont csak nagyon kevésszer esett szó, hogy a Fideszt leváltsák.