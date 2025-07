Vita a szúnoggyérítésről: a pécsi virológus, Kemenesi Gábor szerint igenis van ok aggodalomra

Nem igaz, hogy magzatkárosító a kémiai szúnyoggyérítés során Magyarországon használt vegyszer - közölték sajtóhírekre reagálva a katasztrófavédelem által megbízott szúnyoggyérítő konzorcium, y Corax-Bioner Zrt vezetői pénteken az MTI-vel. Közleményükben felidézték, hogy csütörtökön Kemenesi Gábor virológus nyilatkozatára hivatkozva számos sajtótermékben az a "megalapozatlan információ" jelent meg, hogy fejlődési rendellenességet okozhat a deltametrin, a kémiai szúnyoggyérítésnél alkalmazott szer. Kemenesi Gábor kedden szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatban reagált, s szerinte igenis van ok az aggodalomra.

Azt írta, valótlanságot állít a Corax-Bioner Zrt. ügyvezetője.

A deltamethrin a következő kiáltványban listázott, több tucat szakirodalmi folyóiratban megjelent és lektorált kutatási eredmény szerint toxikus a fejlődő idegrendszerre, magzati korban, születés után fejlődő korban és felnőtt korban is befolyásolja az idegrendszer normális működését melegvérű állatokban.

A melegvérű állatok kísérletei ilyen formán a legközelebbi elérhető vizsgálati eredmények, hogy következtetéseket vonjunk le a lehetséges emberi hatásokról, így megdöbbenéssel olvastam azt a könnyelmű és valótlanságokkal tarkított nyilatkozatot, amellyel próbálják aláásni az aggodalomra okot adó tudományos eredmények jelentőségét.

A közlésben a Pesticide Action Network (PAN) valódi tudományos adatokat listáz, melyeket a nyilatkozat szerint a gyérítésért felelős konzorcium elmulasztott megtekinteni.

Ez véleményem szerint súlyos szakmai hiba, hiszen ezek a vállalkozók felelnek a szer kijuttatásáért. Valótlanság tehát, hogy kijelentésemet csupán a PAN közlésére alapoznám, az abban listázott tudományos közleményeket vettem alapul.

A szer valóban engedélyezve van az EU területén, ám az országok döntő többsége szigorúan szabályozza a kijuttathatóságot. Magyarországon, virológiai, toxikológiai, ökológiai és egészségügyi gázmester szakemberek is értetlenül állnak a túlhasználat előtt, melynek az elmúlt évtizedben számos szakmai konferencián és fórumon hangot is adtunk.

Köztük a kiáltványt támogató Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesület konferenciáján is, melynek elnöke anyagilag is érdekelt a hazai szúnyoggyérítésben, így elfogulatlansága és szakmai objektivitása a kérdésben erősen megkérdőjelezhető. A listázott tanulmányok döntő többsége alacsony, vagy extrém alacsony dózist használ, így a hazai túlhasználattal kombinálva valóban aggodalomra ad okot a hazai gyakorlat és nem csupán csekély mértékben.



Magyarországon a szakirodalom és a nemzetközi szakmai közösségek által is ismert genetikai mutációt vizsgáltuk, amelynek jelenléte bizonyítottan fenotípusos változással jár (azaz annak megfeleltethető), hiszen hatásmechanizmusa tudományosan teljesen ismert.

Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a dalos szúnyog több hazai populációja is rezisztens a piretroidokra, amely a csípésártalomban is az egyik jelentős fajunk, valamint fő vektora a hazánkban is jelenlévő Nyugat-nílusi láz vírusának. A rezisztencia jelenléte a hazai populációkban járványügyi kockázattal jár, melyre virológusként kötelességem felhívni a figyelmet. Eredményeinket az NNGYK felé hivatalból jelentettük, valamint nemzetközi tudományos szaklapban publikáltuk.



A hazai irányelvek szerint a gyérítést végző vállalkozóknak kötelességük felhagyni a szer használatával, amennyiben a rezisztencia kialakulása gyanítható. Tisztelettel várjuk az általunk feltárt rezisztencia okán a kezelések korlátozását vagy beszüntetését és a szer hatástalanságát vizsgáló folyamat jegyzőkönyveinek nyilvánossá tételét.

Várom a konzorcium helyreigazító nyilatkozatát és magyarázatát a felvetett kérdésekre", olvasható a közleményben.