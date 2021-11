Újabb milliárdok érkeznek Pécsre, az önkormányzat egyelőre nem készült fel a felhasználásukra

A Területi Operatív Program révén Pécsnek szánt keretet 1, 7 milliárd forinttal egészítette ki a kormány, így ezen a címen a következő évek során 23, 5 milliárd forint lesz felhasználható fejlesztésekre - jelentette be Kővári János, megyei fejlesztési biztos szerdai sajtótájékoztatóján. Pécs országgyűlési képviselője, Hoppál Péter az eseményen azt közölte, a kormány uniós és nemzeti forrásokból a tervek szerint mintegy 400 milliárd forintot fordít majd pécsi és baranyai befektetések ösztönzésére, ami 4200 új munkahelyet jelenthet a megyének.



- Nagyon jó hír, a Területi Operatív Program Pécsre szánt forrásait a nemzeti oldal helyi képviselőinek eredményes lobbijának köszönhetően 1, 7 milliárd forinttal megemelte a kormány, így összesen 23, 5 milliárd forint érkezik a következő esztendőkben fejlesztésekre - fogalmazott Kővári János.

Hozzátette azonban, hogy - amint azt a keddi pécsi közgyűlésen is tapasztalható volt - az önkormányzat nem készült fel a támogatások fogadására, nem készítette el a fejlesztési stratégiát, a tervek várhatóan csak jövő tavaszra állnak készen.

- Más városokhoz képest Pécs ebből a szempontból rosszabbul áll, aminek az az egyik következménye, hogy az említett keret felhasználására csak jövő nyártól kerülhet sor - mondta a megyei fejlesztési biztos.

Hoppál Péter a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a kormány kiemelt fejlesztési célterületként tekint Baranyára és Pécsre.

A megyébe 2014 óta 33 kiemelt működőtőke-beruházás kapott támogatást mintegy 242 milliárd értékben.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére szolgáló versenyképességet növelő támogatási program segítségével 30 beruházás valósult meg a megyében 16 milliárd forint befektetési volumenben több mint 6,8 milliárd forint állami támogatással megőrizve 5800 munkahelyet.

Pécs országgyűlési képviselője beszámolt arról is, hogy a napokban kérdést intézett Magyar Leventéhez, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárához arról, hogy milyen további fejlesztéseket terveznek Baranyában.

Az államtitkár válaszából kiderült, jelenleg 14 Baranya megyei telephelyet érintő projektet vizsgálnak, amelyek 4200 új munkahelyet és mintegy 400 milliárd forintnyi befektetést jelenthetnek a megyének.

Hoppál Péter kiemelte, ezekből a tervekből is látszik, hogy a Baranyába érkező uniós pénzeket további nemzeti forrásokkal is ki fogja egészíteni az állam, ehhez azonban természetesen arra is szükség van, hogy a kormány folytathassa a jövőben is a megkezdett munkáját.