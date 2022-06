Tizenhárom premierrel, köztük három ősbemutatóval várja közönségét a pécsi színház

Tizenhárom premierrel - köztük három ősbemutatóval - várja a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) a 2022/23-as évadban - közölte a társulat az MTI-vel.



A nagyszínházban Vidákovics Szláven rendezésében Ken Ludwig Primadonnák című bohózatát és a Chicago című musicalt, a Pécsi Balett tolmácsolásában a Zorba című táncjátékot, Funk Iván rendezésében Molnár Ferenctől Az üvegcipő című vígjátékot láthatja a közönség.



Ugyancsak a nagyszínházban kerül a publikum elé Rossini A sevillai borbély című operája Nina Keflin rendezésében, valamint Euripidész Médeiája, amelyet Bozsik Yvette rendez.



A kamaratermi produkciók között folytatódik a tavaly indult - iskolai kötelező olvasmányokat alapul vevő - Ö.K.Ö.R. (Ö.sszes K.Ö.telező R.öviden), a második előadás ősbemutatóját Tóth Zoltán rendezi. Szintén ősbemutatóként kerül színpadra Daniel Defoe Robinson Crusoe című regényének színpadi adaptációja, a Robinson! című ifjúsági darab, amelyet Boráros Szilárd rendez.



A kamara műsorában két új vígjáték és egy meseopera is szerepel: Bagó Bertalan rendezésében kerül színpadra a Paolo Genovese Teljesen idegenek című filmjéből készült darab, míg Telihay Péter rendezésében mutatják be Moliere Don Juan című művét. Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című meseoperáját Gulyás Dénes rendezi.



A teátrum stúdiótermében lesz látható Gerhard Dorfer és Anton Zettel A monarchia utolsó hóhéra voltam című monodrámája Bodonyi József rendezésében, Stenczer Béla előadásában.



Böhm György a Pécsi Horvát Színházban Kvammen, Nag, Saegrov és Torkelsen Királyrák krumplifészekben című művét állítja színpadra.



Mint a Pécsi Nemzeti Színház honlapján olvasható, szeptember 16. és 20. között várják a tánc szerelmeseit a XVI. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozóra is, amelyen öt nap alatt nyolc társulattal találkozhat a közönség.



A színház jövő évi produkcióiról, a jegy- és bérletvásárlási tudnivalókról a pnsz.hu, míg a nemzetközi tánctalálkozó programjairól a tanctalalkozo.hu oldalon olvashatók további részletek.