Szorult helyzetbe került vércsefiókát mentettek meg Pécsett

Május 28-án lakossági bejelentés érkezett arról, hogy egy madár bajba került egy pécsi tízemeletes ház 9. emeleti erkélyén. A madár a régi üvegfal és a beépítés során kialakult belső műanyag fal közé szorult, egy szűk, mindössze néhány centiméteres résbe, ahonnan önerőből nem tudott kijutni, közölte a madártani egyesület baranyai csoportja.

A helyszínre érkezve munkatársuk, Kiss János egy már röpképes, fiatal vörös vércsét talált.

A mentés komoly kihívást jelentett: a keskeny nyílásba kézzel nem lehetett benyúlni, más rendelkezésre álló eszközök pedig szintén nem fértek be. Végül egy hajlékony műanyag élzáró darab végére hurkot kötöttek, amit sikerült a madár lábára akasztani, így lehetségessé vált óvatosan kihúzni a szorult helyzetből.

A fiatal vércse szerencsére jó állapotban volt, így meggyűrűzték, majd a panelház tetejére vitték, ahol a szülőmadarak - akik végig a közelben repkedtek - újra rátalálhattak fiókájukra és tovább gondoskodhatnak róla!



Ez az eset is jól mutatja, hogy beépítések során érdemes figyelni az apró részletekre is, hiszen a kialakuló szűk rések könnyen veszélyt jelenthetnek a madarakra és más állatokra is.



Szerencsére ezúttal a lakók időben észrevették a bajt, és értesítettek minket, így a tragédia megelőzhető volt.