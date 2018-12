Schubert Olívia: a baranyai németség tudatosan ápolja a hagyományait

Szeptember óta a bólyi származású Schubert Olívia áll a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata élén. Lapunknak adott interjújában (amit német ajkú olvasóink kedvéért németül is közlünk ) felidézte eddigi életútját, beszámolt a baranyai németség helyzetéről, valamint az önkormányzat legfőbb célkitűzéseiről is.





- Meséljen kicsit az életútjáról!



- Bólyban születtem, édesapám oldaláról bólyi, édesanyáméról pedig székelyszabari és monyoródi vagyok. A Leőwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen kezdtem, majd Kölnben folytattam, történelem-politológia-germanisztika szakon. Hét év után, 2002-ben tértem haza, majd német referensként kezdtem el dolgozni a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban. Nagy öröm volt számomra, hogy egyből egy olyan munkahelyet találtam, ami találkozott az elképzeléseimmel.A későbbiekben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának hivatalvezetője lettem. Heinek Ottó mellett rengeteget tanulhattam, s mai napig nagy példaképem. Ezek után az Audi Hungária Zrt. Oktatási és Tudományos Kooperációk osztályának vezetőjeként dolgoztam. Heinek Ottó halála mindnyájunkat nagyon váratlanul ért, s maga a felkérés is hirtelen jött számomra. Szeptember 15-én a közgyűlés egyhangúan megválasztott elnöknek. Máig nagy kihívás, hisz Heinek Ottó tizenkilenc évig ált az önkormányzat élén s egy teljes korszakot jelentett a magyarországi németek számára. Éppen ezért fontos számomra a kontinuitás, hogy az a fajta munka, amit megteremtett, megmaradjon.

-Hogyan jellemezné a német nemzetiségűek helyzetét Baranyában?



- A magyarországi németség egyik központját a baranyai németség adja. Számukat és a település szerkezetét tekintve is itt találjuk meg őket a legkompaktabb módon. Az identitás megtartása és megőrzése érdekében a baranyai németség példamutató, mivel itt az egyik legerősebb a német identitás, a családokon belül ennek a tudatos megélése, a családi hagyományok továbbadása. Az iskolákban a nemzetiségi oktatás révén a fiatalabb generációknak is tudatossá válik a német vérvonal. Megannyi kulturális szervezet, tánccsoport, énekkar is működik Baranyában, s rendkívül tudatos módon ápolják a hagyományaikat. Úgy gondolom, hogy az oktatás és a kultúra révén nagyon is élő a németség.

-Mit tesznek a német nemzetiségűek kultúrájuk fennmaradásért?



- Két párhuzamos vonalon is igyekszik a németség saját érdekeit képviselni. Az egyik a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a másik a helyi civil szervezetek. Megyékre lebontva Baranyában alakult meg a legtöbb helyi nemzetiségi önkormányzat. Aktívak pályázásban, állami támogatásokon keresztül a helyi programok finanszírozásában. Emellett a helyi civil szervezetek is nagyon tudatosan ápolják a német hagyományokat, sokszor az önkormányzatokkal együttműködve rendeznek meg régi ünnepeket, elevenítenek fel szokásokat. A településen élők ezáltal aktívan kivehetik a részüket a programokból.

-Milyen lehetőségek biztosítottak a németek számára, amennyiben például anyanyelvükön szeretnének hivatalos ügyekben eljárni?



- Az 1993-ban elfogadott nemzetiségi törvény - ami 2011-ben ment át egy nagyobb módosításon - garantálja a jogot, hogy az adott nemzetiséghez tartozó személy a közigazgatásban is használhassa anyanyelvét. Érdemes megemlíteni, hogy egyre többen kérik a személyes dokumentumaik két nyelven való kiállítását. Amennyiben valaki az anyanyelvén szeretne eljárni a bíróságon, vagy más hivatalos helyen, a lehetőség adott rá. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy nagyon ritkán van erre igény.

-Mik a legfőbb célkitűzései az önkormányzatnak?



- 2004 óta folyamatosan vettünk át intézményeket saját fenntartásba, Baranyát tekintve a mi fenntartásunk alatt működik a Koch Valéria Iskolaközpont, illetve Szekszárdon a szekszárdi Német Színház is. Az önkormányzat egyik fő feladata, hogy ezeknek az intézményeknek a működését stabillá tegye, hogy megmaradjon az a minőségi munka, ami eddig is jellemezte. Ez nem csak pénzügyi, de személyügyi kérdés is. Továbbra is nagy kihívásnak tartom a több száz civil egyesület támogatását szerte az országban. Nem szabad hagynunk, hogy az a közösségteremtő erő s lelkesedés, ami meg van bennük, elhaljon. A hivatalos feladata az önkormányzatnak a politikai képviselet, tehát a magyarországi németek jogainak és érdekeinek a képviselete, mind a külföldi, mind a belföldi partnerek irányába. A legújabb kezdeményezésünk az óvodapedagógiai ösztöndíjprogram. Ezzel próbáljuk támogatni az óvodapedagógus szakmát és olyan hallgatókat, akik ezen a területen szeretnének elhelyezkedni a jövőben.