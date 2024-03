Rengeteg denevért számoltak egy baranyai barlangban

A március első napján elvégzett telelő denevérállomány felmérés hatalmas meglepetést okozott a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) munkatársainak. A Mecsek egyik legjelentősebb denevér telelőhelyén, a fokozottan védett Mánfai Kőlyuk-barlangban évtizedek óta nem látott számú, összesen mintegy 175 példányos kolóniáját találták meg a fokozottan védett hosszúszárnyú denevérnek.

A barlangi automatikus detektor adatai alapján február utolsó napjaiban, több hullámban érkeztek az állatok. Az országosan is nagyon ritka faj itteni 4-500 példányos kolóniája az 1980-as évekre eltűnt a barlangból, főként a barlang víztározó célú kiépítése és kedvezőtlen lezárása következtében.

A 2000-es évek végén kezdett a faj egy-egy példánya visszatérni, és az akkor elvégzett denevérvédelmi beruházásoknak köszönhetően napjainkra a barlang fontos nászhellyé és téli/tavaszi átmeneti szálláshellyé vált a faj számára. Szülőkolóniája ugyan még nincs, de a nemzeti park igazgatóság szakemberei bizakodók a jövő tekintetében.

Mivel a Dunántúlon csak a Szársomlyó barlangjaiban ismert szaporodó kolóniája, és a Mánfai Kőlyuk-barlangban nászoló és telelő állománya, a DDNPI nagy hangsúlyt fektet a faj védelmére és a védelmet megalapozó kutatásokra, védelmi célú beruházásokra.

A hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi) Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 250 000 Ft. Közepes termetű, testtömege 10-14g. Nyílt területeken vadászik éjszakai rovarokra, főleg lepkékre.

Előfordulásának súlypontja a mediterráneum. Hazai állományának zöme az Északi-középhegységben él, mely elterjedésének északi határa is. Szinte kizárólag barlangokban, illetve felhagyott bányavágatokban tanyázik. Zavarásra rendkívül érzékeny, és a barlangbejáratok rácsos lezárása is kedvezőtlen számára. A XX. század közepén még számos nagy, több ezres kolóniája élt Magyarországon, de a barlangok hasznosítása (barlangászat, turizmus, stb) következtében töredékére zsugorodott nem csak hazai, de európai állománya is.