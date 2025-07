Példásan helytálltak a versenyen Baranya ifjú tűzoltói

Országos ifjúsági tűzoltóversenyen vettek részt Baranya vármegyei önkéntesek.



Múlt hétvégén, június 28 és 29. között került sor a XII. Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyre a Tatai Olimpiai Edzőtáborban. Baranya vármegyéből a Szent Flórián és a Jövő Szövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület delegált egy közös csapatot, tíz mindenre elszánt fiatal vette fel a kesztyűt a versenyen. Bár sokan nem ismerték egymást, a közös cél összekovácsolta őket és igyekeztek mindent beleadni a sportpályán.

„A gyerekek fantasztikus kitartással, elszántsággal, egymásra figyelve, valódi csapatként küzdöttek - és hősiesen helytálltak a tikkasztó hőségben, várakozással teli órákban is." - olvasható a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület Facebook-posztjában.

Szombaton két feladat várta a versenyzőket: egy akadálypályát kellett legyűrniük és egy váltófutással néztek szembe. A nyolcvanöt méter hosszú akadálypályán közös erővel mentek végig, olyan feladatokat kellett megoldaniuk, mint kúszófolyosó, tömlők összeszerelése vagy éppen tűzoltás. A váltófutáson ötven méteres szakaszokra volt osztva a pálya, minden szakaszon egy-egy kis tűzoltó bizonyított különböző feladatokban.

A megmérettetésre Kordé Norbert címzetes tűzoltó alezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt főelőadója is elkísérte a fiatalokat, aki a csapat felkészítésében is oroszlánrészt vállalt. „Fiúk és lányok is részt vettek a versenyen, illetve életkorban is sokszínű csapatot sikerült összerakni." - mesélte az alezredes, aki hozzátette, ebben az erős mezőnyben is rendkívül szoros eredmények születtek, így maradéktalanul büszke a baranyai delegációra.

Az eredményhirdetésre vasárnap került sor, a „Tűzmadarak" fantázianévre keresztelt csapat a nyolcadik helyen végzett.