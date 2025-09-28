Pécsi drogdílerre csaptak le a kommandósok - Videó!

A DELTA Program keretében újabb díler kezén kattant a bilincs Pécsett.

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói a főkapitányság Mecsek kommandósainak segítségével szeptember 23-án a lakásán fogták el azt a 33 éves helyi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy droggal kereskedett a Kertvárosban.









A lakásban tartott kutatás során a rendőrök összesen bruttó 371 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, amelyről a gyorsteszt megállapította, hogy marihuána.

Előállították a férfit, kihallgatásán elismerte a bűncselekményt. Őrizetbe vétele mellett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ellene eljárás, a Pécsi Rendőrkapitányság kezdeményezte letartóztatását.



A díler egyik vevőjét szintén gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

A 23 éves szederkényi nőnél megtalálták az éppen aznap vásárolt drogot is, ráadásul a gyorstesztje is pozitív lett THC-ra, ezért kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.