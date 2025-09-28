Pécsi drogdílerre csaptak le a kommandósok - Videó!
2025. szeptember 28. vasárnap 10:00
A DELTA Program keretében újabb díler kezén kattant a bilincs Pécsett.
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói a főkapitányság Mecsek kommandósainak segítségével szeptember 23-án a lakásán fogták el azt a 33 éves helyi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy droggal kereskedett a Kertvárosban.
A lakásban tartott kutatás során a rendőrök összesen bruttó 371 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, amelyről a gyorsteszt megállapította, hogy marihuána.
Előállították a férfit, kihallgatásán elismerte a bűncselekményt. Őrizetbe vétele mellett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ellene eljárás, a Pécsi Rendőrkapitányság kezdeményezte letartóztatását.
A díler egyik vevőjét szintén gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.
A 23 éves szederkényi nőnél megtalálták az éppen aznap vásárolt drogot is, ráadásul a gyorstesztje is pozitív lett THC-ra, ezért kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pécsi drogdílerre csaptak le a...
- Rokona nevére kiállított...
- Harmincnégy éve özönlötték el...
- Mi lesz veled, uránvárosi piac? Szép...
- A városrészt sokáig az oroszok miatt...
- A reménytelenség pécsi utcája: a...
- Még hetekig pótlóbuszozhatunk a pécsi...
- Vasárnap is hűvös, borongós napra...
- Rendkívüli döntés született:...
- Megérkeztek az ötös lottó...