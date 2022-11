Pécsett maradhat a villamos, de a Ferencesek utcájából mindenképpen költöznie kell

Megmenekült a pécsi villamos, számoltak be a jó hírről a jármű fenntartói, azonban jelenlegi helyéről el kell költöztetni.

Azt írták, hosszú távú megoldás született, így Pécsett maradnak és megújult formában várják majd a látogatókat a "téli álom után."



Aki még szeretne egy utolsót "utazni" a Ferencesek utcájában, várják most hétvégén 10-16 óra között.

Ahhoz, hogy Pécsett maradhassanak, az önkormányzat segítsége mellett is milliós összeg volt szükséges, amit hitelből finanszíroztak, így már most is szívesen veszik az önkéntes adományokat hétvégén a perselyükbe.

Amint arról írtunk, negyvenhét éven keresztül a pécsi közlekedés és a városkép szerves részét képezték a villamosok. Ezen időszaknak állít emléket a Ferencesek utcájában kiállított közlekedési eszköz - sajnos már nem sokáig.





A helyiek és a városba látogató vendégek egyik kedvenc látványossága lett az elmúlt csaknem egy évtized alatt a Ferencesek utcájában, a templom közelében álló villamos.

Pécsett 1913-ban indult meg a helyi kötöttpályás közlekedés, a gépek egészen 1960-ig csilingeltek. Az 1911-ben gyártott sárga jármű - amely soha nem közlekedett a baranyai megyeszékhelyen - a százéves évforduló tiszteletére érkezett Budapestről 2013-ban.



A járműben a Pécs és Térsége Közösségi Közlekedéséért Egyesület (PTKE) kávézót működtetett, valamint kiállításokat és rendezvényeket szervezett. Az egykori közlekedési eszköz tulajdonosa ugyanakkor a Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület (MaViTE) maradt.

Az elmúlt években sokasodtak a gondok, a közművek kiváltása csak több millió forintos beruházással valósulhatott volna meg, ám erre nem találtak forrást, ezért úgy tűnt, nem is maradhat Pécsett a jármű.

Időközben azonban mégis találtak megoldást, így tavasszal ismét látható lesz majd a villamos, igaz, új helyszínen, várhatóan a Balokányban.