Pécsett fogták el egy rendkívül kegyetlen rablóbanda egyik tagját a rendőrök

Elfogták az úgynevezett kötözős rablóbanda további három tagját - tudatta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A banda hét éven át követett el bűncselekményeket.



A rendőrségi közleményben azt írták, hogy a 2010-ben kezdődött rablássorozatban az elkövetők főként gyorskötözővel gúzsba kötött áldozataikat fegyverrel, késsel fenyegetve kényszerítették ékszereik, pénzük átadására.



A nyomokat úgy tüntették el, hogy alkoholt vagy vegyszereket locsoltak szét.



A banda újabb három tagját a fővárosban, valamint Pécsett fogták el - derült ki közleményből.















2010-ben kezdődött és hét éven át tartó „kötözős" rablássorozat felderítését az Országos Rendőr-főkapitányság által életre hívott és a Pest megyei rendőrök által koordinált, közel tucatnyi létszámú nyomozócsoport végzi évek óta.

A hasonló módszerrel elkövetett bűneseteket górcső alá vették, majd a körvonalazott, 3-4 fős, rendkívül agresszív elkövetői csoport azonosításához fogtak. Tudták, szervezetten mozogtak: tapasztalt betörő segítette a házba bejutásukat, főként gyorskötözővel gúzsba kötött áldozataikat fegyverrel, késsel fenyegetve kényszerítették ékszereik, pénzük átadására. A nyomok eltüntetésére is bevált módszerük volt: alkoholt, vagy vegyszereket locsoltak szét, hogy megnehezítsék a felderítést.

A felderítést, azonosításukat, elfogásukat elodázhatták ugyan, de a Pest megyei rablási nyomozók nem azok a feladós és felejtős típusok. Ékes bizonyítéka ennek, hogy az addig lezáratlan ügyek megoldásáról, a gyanúsítotti kör bővítéséről időről időre beszámolhattunk. Ahogyan most is a csapat legutóbb lekapcsolt, négy, még gyanúsítatlan tettes állapotváltoztatásáról. Egyiküket büntetés-végrehajtási intézetben hallgatták ki, a másik három szabadon lévő tagot 2022. október 10-én a fővárosban a Komárom-Esztergom megyei nyomozók, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársainak közreműködésével, illetve 2022. október 18-án Pécsett a Baranya megyei nyomozók, valamint a „Mecsek" Közterületi Támogató Alosztály egységével fogták el.

A banda hétesztendős, országszerte több megyét érintő bűntettei közül most egy tatai, valamint egy pécsi rablás kerülhetett a tetteses akták közé. A 2022. október 10-ére tervezett rajtaütés végén a 46 éves K. Attila, valamint 28 éves fia csuklóján kattant bilincs. Egy öt évvel ezelőtti, 2017. március 27-én éjszaka hajnalban, Tatán elkövetett rablással gyanúsították meg őket. Maszkban és csuklyában, magukat rendőrnek kiadva támadtak rá egy házaspárra, megkötözték őket, a férjet bántalmazták is, majd közel 8 millió forintot érő ékszerrel és pénzzel menekültek el. A támadásban rajtuk kívül a szintén frissen meggyanúsított, 35 éves, jelenleg más ügye (a pécsi rablás) miatt jogerős szabadságvesztését töltő M. Richárd, valamint a már korábban elfogott és azóta fogva tartott H. Tamás és H. Zsolt vett részt - a gyanú szerint. K. Attilát és ifj. K. Attilát azóta a bíróság letartóztatta, mindketten tagadtak és vallomást sem tettek, bár azóta egyikük már keresi a lehetőséget az együttműködésre.

A rablássorozat pécsi epizódjának szereplőit 2022. október 18-án véglegesítették, amikor a baranyai megyeszékhelyig autóztak a banda újabb azonosított tagjáért. B. Pétert hajnalban ébresztették, majd meg sem álltak vele a fővárosi, Róna utcai objektumig. Kihallgatása kísértetiesen hasonlított társai korábban felvett jegyzőkönyveinek tartalmára: tagadás volt, vallomástétel nem. Ettől függetlenül a nyomozók egy 2017. június 16-án késő este Pécsett, egy Körömvirág utcai házban elkövetett rablással gyanúsították meg. Társaival, H. Tamással, H. Zsolttal és M. Richárddal megtámadták az ott élő férfit, megkötözték, majd ékszert és pénzt vittek el több mint 10 millió forint értékben. A segélyhívásra reagáló rendőri egységek még a helyszín közelében elfogták H. Zsoltot, tőle a rabolt bankók jelentős részét lefoglalták. Egyik társát, M. Richárdot három hónappal később hozták haza Németországból, miután az ellene kiadott elfogatóparancs alapján elfogták.

A letartóztatott, majd azóta el is ítélt két férfi nem beszélt, a társak azonosításában egyikük sem óhajtott közreműködni. Erre azonban nem is volt szükség. Ugyan több időbe tellett, de a Pest megyei rablási detektívek segítségük nélkül is eloszlatták a homályt, nevet és arcot társítottak a fantomoknak.