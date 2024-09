Ötvenegyedik évadját kezdi a Pécsi Magyar-Finn Társaság

A közelmúltban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját a Pécsi Magyar-Finn Társaság. A pécsi finnbarátok egyesülete - csakúgy, mint öt évtizeden át - második félévszázadában is fontos feladatának tekinti Finnország sokoldalú bemutatását, a részvételt Pécs és Lahti 1956 őszén kezdődött testérvárosi együttműködésében.Teszik ezt állandó székhelyükön, a Civil Közösségek Házában (Szent István tér 17.) az ősztől a nyár beköszöntéig minden hónap utolsó szerdai klubestjükön.

Néha más időpontban, más helyszínen, mint például a közelmúltban a Kodolányi János Emlékházban vagy e hét végén, szeptember 21-én délelőtt Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban, ahol régi egyesületi tagok és újonnan csatlakozó érdeklődők -felnőttek és gyermekek -megismerkednek a látogatóközponttal, együtt járják végig a tanösvényt,majd utána együtt töltik a délutánt énekelve, játszva, beszélgetve.



A 2024-2025-ös évad első - szeptember 25-én 17.30 órakor kezdődő - nyilvános klubestjének vendége Koppányi Miklós építészmérnök, a budapesti székhelyű Magyar-Finn Társaság korábbi kulturális alelnöke lesz.A Modellek, múzsák, művésznők c. vetített képes előadását így ajánlja: „A finn képzőművészeti témájú estünk különlegessége, hogy alkotói egytől-egyig hölgyek. Nagyszerű alkotásaik sorát megcsodálva megismerhetjük azt a folyamatot is, amelynek kiteljesedésével megvalósult a nők egyenrangúsága a művészvilágban és a társadalomban."

Október 30-án pécsi előadó-vendége lesz az egyesületnek: Méhes Károly író, fotográfus. 2024 májusában utazott Finnországba a helsinki Liszt Intézet meghívására. Tamperében lakott rezidens művészként, felkereste mégTurkut és Porit. Pécs testvérvárosában, Lahtiban pedig részt vett a magyarbarátok által szervezett író-olvasó találkozón. Az író Május Finnországban c. vetített képes előadásával osztja meg élményeit,tapasztalatait a Pécsi Magyar-Finn Társaság tagjaival és más érdeklődőkkel.

Szervezik már a november 27-ei klubestet is. Ekkor Pap Kinga Marjatta, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusza, a budapesti Kalevala Baráti Körelnöke a Magyar-finn kapcsolattörténet az énekek tükrében címmel tart előadást Finnország Pécsi Tiszteletbeli Konzulátusán. Ide várják a Finnországban járt pécsi-baranyai kórusok tagjait is. Ezt követően finn vacsoraestre is sor kerül a Szent György Fogadóban.



December 11-én lesz a szokásos finn „karácsonyváró" est, a pikkujoulu finn énekekkel, zenével, karácsonyi süteményekkel és az elmaradhatatlan glögivel.



A további programról még annyit, hogy - október 7-ei indítással - ismét tervezi az egyesület finn nyelvtanfolyam indítását a Civil Közösségek Házában Anja Haaparanta, a PTE egykori finn lektora vezetésével. A résztvevőknek - együtt korábbi nyelvtanfolyamosokkal - 2025 nyarán csereutazást szerveznek Lahtiba.

Képünk archív felvétel.