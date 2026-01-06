Öt esztendeje, vízkeresztkor iktatták be főpásztori hivatalába Felföldi Lászlót

A Pécsi Egyházmegye püspökét, Felföldi Lászlót 2021. január 6-án, Urunk megjelenésének ünnepén szentelték püspökké és iktatták be főpásztori hivatalába a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban.

Az eseményen különleges módon ünnepelt az Egyház, mivel a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések csak korlátozott módon tették lehetővé a jelenlétet. A hívek otthonaikból, a digitális felületeken követhették a rendkívüli alkalmat. Az ünnep hangulatát emelte, hogy a Pécsi Püspökség 95 év után volt újra püspökszentelés helyszíne.

2020. november 18-án jelentették be, hogy Őszentsége Ferenc pápa pécsi megyéspüspökké nevezte ki Felföldi Lászlót, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynökét, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetőjét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosát.

A püspökszentelési és beiktatási liturgián a főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, a társszentelő Udvardy György veszprémi érsek és Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök volt.

Felföldi László, aki a családok és az egyházközségek közösségeinek megerősítését tekinti főpásztori küldetésének, szentelési beszédében rámutatott, a Pécsi Egyházmegye területén élő emberek szívében ott él az élő Isten szeretete és közössége utáni vágy. Úgy fogalmazott, hogy „nekünk kell összefogni, egymást baráti szívvel megerősíteni, hogy vasárnapról vasárnapra tápláló, éltető kenyér legyen a szentmise terített asztalán, amelyet Isten szeretetében megtisztított, megerősített szívünk kovásza kell átjárjon. Mert csak így tudjuk a hívek közösségének ünnepét, Isten és ember szeretetének örömét együtt ünnepelni.

Legyen a szívünkben mindig egy szelet tápláló kenyér és legyünk nagyon erősen felvértezve a küzdelemre, hogy a gonosz erők vírusai ne tudjanak legyőzni bennünket. Szent Pál apostol szavai erősítsék és fényesítsék vértezetünket, amely nélkül nem tudunk jövőt teremteni egyházközségeinkben, családjainkban:

Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét (...), derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentért, és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát. (Ef 6, 13-19)

Felföldi László a Szent István király által 1009-ben alapított Pécsi Egyházmegye 83. püspökeként Udvardy György veszprémi érsek, korábbi pécsi apostoli kormányzót váltotta a főpásztori szolgálatban. Felföldi László püspöki jelmondata: Cognovimus Caritatem / Megismertük a szeretetet (vö. 1Jn 4,16).