Orkán csapott le Pécsre - Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a belvárosban

Kedden és szerdán együttműködési gyakorlatot tartottak Pécsen, amely a kulturális örökségek természeti katasztrófák elleni védekezéséről szólt.

A gyakorlat célja a döntések előkészítésnek, a végrehajtásban érintettekhez történő eljuttatásának gyakorlása, a polgári védelmi szervezetek felkészültségének ellenőrzése, a polgári védelmi feladatok bemutatása volt.

Cél volt továbbá az is, hogy a gyakorlat végrehajtásába bevont, közösségi szolgálatot teljesítő diákok megismerjék a katasztrófavédelem irányítási rendszerét, találkozzanak az önkéntes szerepvállalással, ezzel is ösztönözve őket és társaikat az aktív közösségi tevékenységre.

Együttműködési gyakorlat végrehajtása a kulturális örökségek mentése mellett összpontosított a nagyobb számú sérülttel járó káresemény felszámolására, valamint a kapcsolódó polgári védelmi feladatokra.

A gyakorlaton a hivatásos tűzoltók mellett a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a megyei védelmi bizottság, a múzeumok beavatkozó állománya, a rendőrség, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, a polgárőrség, a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület, a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok vettek részt.

Két fázisban zajlott a gyakorlat, első nap a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon felkészítés volt, amelynek során ismertették az Interreg-ProteCHt2save projektet, megvalósult céljait, meghatározták a műemlék védelemben érintett szervezetek feladatait, ismertették a gyakorlatot, majd ezt követően előkészítették a helyszínt.

Szerdán a feltételezés szerint Pécsre nagy erejű orkán csapott le, amelynek során - rövid időn belül - nagy mennyiségű csapadék hullott a Séta tér környékére, illetve a széllökések elérték a 150 km/h erősséget. A szél megbontotta az egyházi klub és olvasóterem épületének tetőszerkezetét, valamint homlokzatát. A leeső épületszerkezeti elemek és cserepek betörték a Cella Septichora üvegfödémét, melyek három látogatónak sérüléseket okoztak. A bezúduló víz veszélyeztette a Cella Septichora maradványának épségét.

A látogatók közül menekülés közben további egy fő égési sérüléseket szenvedett a gépházban, illetve egy-egy fő megsérült a Cella Septichora déli oldalán, valamint a Korsós Sírkamra előterében.

A vihar alatt villám csapott a Zsolnay Múzeum tetőszerkezetébe, ahol az érintett tetőrész meggyulladt. A múzeumban nagy értékű Zsolnay porcelántárgyakat tároltak, amelyeket veszélyeztetett a gyorsan terjedő tűz. Ezen a helyszínen személyi sérülés nem történt, de a tűzoltói beavatkozás során a főbejárat boltíve megroggyant.

A káresemény felszámolása tehát két helyszínen történt. A Cella Septichoránál a beavatkozó erőknek életmentési feladatai voltak, de homokzsákokból gátat kellett építeniük, fóliával védeni kellett a műemlékeket, vizet kellett szívatniuk, illetve romeltakarítási munkák is voltak.

A Zsolnay Múzeumnál tűzoltás, a sérült főbejárat boltívének megtámasztása, vízszívatás, az értékes tárgyak mentése és a csomagolása volt a feladat.

A mostani gyakorlat azért is volt hasznos, mert a hivatásos tűzoltók részére júniusban egy továbbképzést tartottak, amelynek témája a műemlékvédelmi területeken történő beavatkozás eljárásrendje, szabályai voltak. A továbbképzésen a Janus Pannonius Múzeum részéről mindazon körülményekre felhívták a tűzoltók figyelmét, amelyet a múzeumban levő, nagy értékkel bíró alkotások megóvása érdekében szükséges megtenni. Az elmúlt időszakban ugyanis több olyan tűzeset is volt, ami múzeumban, templomban keletkezett és nagyon fontos, hogy a tűzoltók a beavatkozás során ne csak az oltásra, hanem az értéktárgyak megmentésére is különös figyelemmel legyenek.

A "Műemlék 2019." együttműködési gyakorlat során tehát egy másfajta gondolkodásmód volt szükséges a beavatkozó erők részéről. Természetesen az életmentés, elsősegély-nyújtás most is elsődleges volt, azonban az épületekben tárolt műtárgyak megóvása védelme is előtérbe került, ezekre különös figyelemmel kellett a résztvevőknek lenniük.